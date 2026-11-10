🕷 Video: 3.000 Vogelspinnen in Gläsern am Flughafen Lima gefunden

Peruanische Behörden haben einen Schmuggelversuch von Vogelspinnen vereitelt, als sie drei Ausländer mit 3.000 Spinnentieren in Richtung Deutschland erwischten. Darunter befanden sich ausgewachsene Exemplare, Jungtiere und mehrere Eier. In viralen Videos ist zu sehen, wie die Spinnen in Gläsern herumkrabbeln.

Drei Personen wurden am internationalen Flughafen Jorge Chávez in Lima festgenommen, als sie versuchten, über 3.000 Spinneneier, Jungtiere und ausgewachsene Vogelspinnen nach Deutschland zu schmuggeln.

Videos zeigen winzige Vogelspinnen, die in Wannen krabbeln, und die größeren Spinnentiere in größeren Behältern, die von Flughafenbeamten beschlagnahmt wurden. Die Spinnen befanden sich im Gepäck der drei Beschuldigten, die die Behälter mit Socken umwickelt hatten.

Der peruanische Nationale Forst- und Wildtierdienst (SERFOR) gab bekannt, dass die Vogelspinnen am 3. November beschlagnahmt wurden, als die Reisenden versuchten, mit ihnen nach Deutschland zu fliegen. Einige der Vogelspinnen waren mehrere Zentimeter lang und befanden sich in einzelnen Behältern. Andere enthielten Hunderte von Eiern und winzige Jungtiere.

Beamte gaben an, aufgrund eines Hinweises auf Schmuggel gehandelt und am Flughafen zwei deutsche und einen polnischen Staatsbürger festgenommen zu haben. Einer der Festgenommenen soll ein Vogelspinnenforscher sein.

Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Vogelspinnen gefunden, von denen einige nach peruanischem Recht geschützte Arten sind, während andere völlig neue Arten darstellen. Die Ausfuhr von Wildtieren aus Peru ohne entsprechende Genehmigung ist verboten und gilt als illegaler Wildtierhandel.

Cora Suárez, Technikerin für Forst- und Wildtierkontrolle bei SERFOR, sagte: „Die Wilderer haben sorgfältig verschiedene Arten ausgewählt, von denen einige noch nicht wissenschaftlich beschrieben wurden.“ Ihnen drohen nun drei bis fünf Jahre Haft, die sich im Falle geschützter Arten auf bis zu sieben Jahre erhöhen können.

Beschlagnahmte Vogelspinnenarten

Die Angeklagten stahlen die Vogelspinnen in Junín, Loreto, Cajamarca, Cusco und La Libertad. Die mit Socken bedeckten Behälter waren beschriftet, um die darin enthaltenen Spinnenarten zu kennzeichnen. Behördenangaben zufolge wurden die Vogelspinnen vermutlich für Tierversuche, Sammler oder den Handel mit exotischen Haustieren entwendet. Zu den entdeckten Arten gehören Pamphobeteus, Thrixopelma, Antikuna und Avicularia.

Die Pamphobeteus antinous ist in Peru sowohl gefährdet als auch gesetzlich geschützt. Sie ist eine der größten Vogelspinnen Südamerikas und kann bis zu 25 cm lang werden.

Wildtierexperten gaben an, dass es sich bei den beschlagnahmten Vogelspinnen um Neuweltvogelspinnen handelt, die nicht giftig sind; ein Biss sei vergleichbar mit einem Bienenstich. Die peruanische Nationalpolizei hat die drei Ausländer festgenommen, die in der Vergangenheit bereits Umweltverbrechen begangen haben. Die Sonderstaatsanwaltschaft für Umweltfragen (FEMA) wird die strafrechtlichen Ermittlungen aufnehmen.