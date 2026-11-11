⚡ Schumann Resonanz Monitor in Tomsk: Warum ist die Seite ausgefallen?

Interessant 🤔:

Die Website des „Space Observing System“ (SOS) mit Sitz in Tomsk, Russland, ist derzeit nicht erreichbar und außer Betrieb.

Die Daten und Diagramme zur Überwachung der Schumann-Resonanz der Erde – bereitgestellt vom Observatorium der Staatlichen Universität Tomsk – werden seit Sonntag, dem 1. November 2026, nicht mehr aktualisiert.

Warum ist die Seite ausgefallen?

Der Ausfall ist auf ein digitales bzw. infrastrukturelles Problem zurückzuführen und stellt keine tatsächliche Anomalie im elektromagnetischen Feld der Erde dar:

• Cyberangriff auf den Hosting-Anbieter: Die offizielle Website des Observatoriums (sos70.ru) wird von „Beget“ gehostet, einem bekannten russischen Webhosting-Unternehmen. Beget wurde am 2. November 2026 Ziel eines massiven Cyberangriffs.

• Unterbrechung des Datenstroms: Da der primäre Hosting-Dienst ausgefallen ist, zeigen Apps von Drittanbietern, Plattformen spiritueller Gemeinschaften oder Websites zum Weltraumwetter, die den SOS-Datenstrom aus Tomsk abrufen, entweder eingefrorene Diagramme oder Verbindungsfehler an.

Die Wiederherstellungsarbeiten beim Hosting-Anbieter haben Anfang dieser Woche begonnen; es ist zu erwarten, dass die Websites schrittweise wieder online gehen, sobald die Server instand gesetzt sind.

In der Zwischenzeit stehen für die weltweite Überwachung elektromagnetischer Phänomene alternative VLF-Messstationen (Very Low Frequency) zur Verfügung, wie etwa die Station in Cumiana, Italien.