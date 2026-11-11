Wer mein erstes Buch, Tesla und die Cabbage Patch Kids, gelesen hat, dem ist meine Untersuchung darüber, was den Ersten Weltkrieg tatsächlich ausgelöst hat, bereits bekannt. Es ist ein Thema, das mich einfach nicht loslässt – und je tiefer ich grabe, desto beunruhigender wird es. Von Guy Anderson

Letztlich handelt es sich weniger um eine historische Debatte als vielmehr um einen gezielt herbeigeführten Niedergang, der nur ein einziges Ziel verfolgte: zu verhindern, dass Deutschland zu einer Supermacht aufsteigt!

Eines der verstörendsten Puzzleteile ist der sogenannte „Bryce-Bericht“, der 1915 in Großbritannien auftauchte. Obwohl er als fundierte Dokumentation präsentiert wurde, halte ich ihn für das genaue Gegenteil: Er trägt alle Merkmale einer kalkulierten Propagandaschrift. Sein Zweck war nicht die bloße Information, sondern die gezielte Schürung von Hass gegen Deutschland – so nachhaltig, dass eine Versöhnung undenkbar wurde.

Der Bericht stellte deutsche Soldaten als Monster dar und beschuldigte sie, Zivilisten – Frauen, Kinder und alte Menschen – massakriert zu haben. Es war die Rede von der Hinrichtung von Gefangenen, der Geiselnahme und dem Zwang für Familien, als menschliche Schutzschilde vor den Truppen herlaufen zu müssen.

Er schilderte, wie Städte vorsätzlich in Brand gesetzt wurden – wobei Häuser und Kirchen in Schutt und Asche sanken –, nicht aus militärischer Notwendigkeit, sondern als reine Vergeltungsakte.

Noch perfider war die Behauptung, sexuelle Gewalt sei weit verbreitet und an der Tagesordnung. Einige Schilderungen grenzten ans Groteske; sie sprachen von Verstümmelungen und unsagbaren Grausamkeiten, die sogar Säuglingen zugefügt worden seien.

Doch all diese Geschichten entbehrten genau jener Elemente, die einer Darstellung Glaubwürdigkeit verleihen: Es gab keine Zeugen, keine Befragungen und keine forensische Überprüfung. Letztlich waren Beweise durch bloße Anschuldigungen ersetzt worden, und der Nachweis der Wahrheit war einem reinen Schreckensszenario gewichen.

Dennoch genoss der Bericht Autorität – allein schon deshalb, weil er den Namen Bryce trug. Diese eine Unterschrift verlieh ihm das Gewicht eines rechtskräftigen Urteils, das wie ein amtlicher Beschluss über die Landesgrenzen hinweg verbreitet wurde.

Er wurde nachgedruckt, übersetzt und im Ausland – insbesondere in Amerika – in Umlauf gebracht, wo er dazu beitrug, die Neutralität in ein moralisches Verbrechen umzudeuten.

Die Wirkung war gewaltig; selbst Menschen, die eigentlich als human und vernunftbegabt galten, ließen sich von diesem Narrativ vereinnahmen. Im Jahr 1915 schrieb H. G. Wells – einst eine Stimme des Fortschritts – mit erschreckender Entschiedenheit: „Wir müssen sie alle töten.“

Wenn die Sprache diesen Punkt erreicht, wird Krieg nicht mehr allein mit Gewehren geführt, sondern zunächst in der Vorstellung – dort, wo den Feinden die Menschlichkeit abgesprochen wird und Vernichtung plötzlich wie Gerechtigkeit klingt.

Mehr über die gezielte Zerstörung von der tartarischen Stadt Dresden, lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Auslöschung von Germania in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“