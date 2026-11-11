🛸 👽 NASA-Livestream zeigt UFO in der Nähe von Dragon; Forscher behauptet, es sei beinahe mit der ISS kollidiert (Video)

Ein NASA-Video vom 15. Oktober, aufgenommen von einem Frachtflug mit der SpaceX-Dragon-Rakete, zeigt ein Objekt, das sich auf mysteriöse Weise in der Nähe der ISS bewegt. Ein UFO-Forscher behauptet, es sei etwa 7 Meter breit und 25 Meter von der Station entfernt gewesen.

Ein NASA-Livestream des Andockens eines SpaceX-Dragon-Frachtraumschiffs an die Internationale Raumstation (ISS) zeigt ein unidentifiziertes Flugobjekt (UFO), das vorbeifliegt. Das Startvideo vom 15. Oktober zeigt eine helle Scheibe oder kleine Kugel, die kurz nach Beginn der Übertragung an der ISS vorbeifliegt.

Obwohl dieses Objekt von der Bordkamera des Dragon-Raumschiffs aufgenommen wurde, behauptet Scott C. Waring von UFO Sightings Daily, dass sich ein weiteres unidentifiziertes Flugobjekt um das Dragon-Raumschiff bewegt habe.

Dies hat zu Gerüchten geführt, die ISS sei nur knapp einer Kollision mit einem UFO entgangen. Laut Waring hatte das Objekt einen Durchmesser von 7 Metern und hätte die Station bei einem Aufprall zerstören können.

Weder die NASA noch SpaceX noch die Astronauten haben bisher bestätigt, dass sich ein solches Objekt zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe der ISS befand. Die Dragon-Kapsel lieferte an diesem Tag über 2.850 Kilogramm Versorgungsgüter, wissenschaftliche Experimente und zwei ausfahrbare Solarpaneele.

Das mysteriöse Objekt hatte offenbar die Form eines Kegels und bewegte sich hin und her. Es wurde zweimal gesichtet, als sich die SpaceX-Kapsel der ISS näherte. Waring sprach in einem YouTube-Video darüber und behauptete, dieses UFO habe sich seltsam bewegt, anders als jedes Flugzeug.

„Es folgt nicht den Gesetzen der Physik, wie wir Menschen sie erwarten. Seine Bewegung ist bizarr“, sagte er. Was das Objekt betrifft, das er angeblich in der Nähe der Dragon-Kapsel gesehen haben will, sagte er, es sei zu schwach gewesen, um als echtes UFO zu gelten. Weiterhin berechnete er, dass das UFO, basierend auf der Größe der ISS, einen Abstand von etwa 25 Metern (82 Fuß) eingehalten habe.

Der Aufenthalt im Weltraum birgt Gefahren, darunter das Risiko von Weltraumschrott und Mikrometeoriteneinschlägen. Die ISS hat dies bereits mehrfach überstanden.

Ein Treffer von solch großen Objekten hat sie jedoch noch nie erlebt. Anfang des Jahres gab es einen Schreckmoment, als im Juni Luft in den von Russland kontrollierten Teil der Station eindrang. NASA-Astronauten legten ihre Raumanzüge an und wurden von der NASA angewiesen, sich auf eine Notfall-Evakuierung vorzubereiten. Das Problem wurde rechtzeitig erkannt und das Leck abgedichtet.

Am 2. Oktober, als die Starship-Rakete von SpaceX erstmals in die Umlaufbahn eintrat, um 26 V3-Satelliten auszusetzen, filmten Internetnutzer erneut ein UFO.

Acht Minuten nach dem Start zeigte das Video einen schmalen, gebogenen, hellblauen Lichtstreifen mit einer helleren, weißen Spitze hinter der Rakete. Mehrere Personen sahen das Objekt, doch seine Identität bleibt ein Rätsel.

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