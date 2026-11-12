🌍 🌋 Die Erde spaltet sich in Island, und Menschen können buchstäblich durch den Riss fallen

Die Silfra-Spalte in Island markiert die Grenze, an der sich die nordamerikanische und die eurasische tektonische Platte auseinanderbewegen, und der Graben weitet sich jedes Jahr. Eine bestimmte Spalte hier kann einen Menschen einsaugen und etwa 16 Meter weit wieder ausspucken.

Die Silfra-Spalte in Island ist weltweit einzigartig, da man hier zwischen zwei tektonischen Platten schwimmen kann. Die nordamerikanische und die eurasische Platte driften auseinander und bilden so ein System tektonischer Spalten, zu dem auch die Silfra-Spalte gehört.

Diese Spalte weitet sich jährlich um knapp 2,5 Zentimeter. Die Silfra-Spalte liegt im Nationalpark Þingvellir direkt auf dem Mittelatlantischen Rücken.

Sie misst etwa 600 x 200 Meter, wobei einige Bereiche für Touristen gesperrt sind. In der Silfra-Spalte liegen die Wassertemperaturen zwischen 2 °C und 4 °C. Trotzdem wagen sich viele Menschen zum Schnorcheln und Tauchen in die Spalte.

Wie bereits erwähnt, besteht die Silfra-Spalte aus zahlreichen Spalten, und eine dieser Spalten kann Schwimmer einsaugen und sie in eine Tiefe von 16 Metern schleudern.

Aufgrund dieser Eigenschaft wird sie auch als „Toilette“ bezeichnet, da sie im Prinzip denselben Vorgang nachahmt. Die Strömung ist hier so stark, dass sie einen in einen senkrechten, engen Abgrund ziehen kann, der sich über 15 Meter entfernt öffnet.

Die Silfra-Spalte ist stellenweise über 60 Meter tief. Der Riss zwischen den beiden tektonischen Platten hat diese Region extrem gefährlich gemacht.

Doch die „Toilette“ war nicht immer unzugänglich, und Schwimmer haben sie bereits erkundet. Im Jahr 1789 öffneten sich durch eine Erdbebenserie viele weitere Spalten. Das Land wurde auseinandergerissen, und eine der Spalten verband sich mit einem unterirdischen Quellsystem und füllte sich mit Gletscherschmelzwasser.

Das Alter der Silfra-Spalte ist ebenfalls unklar. Laut der Website des Nationalparks Þingvellir gilt jedoch: „Aufgrund der Aufzeichnungen zur Geschwindigkeit der Kontinentaldrift würde die Entstehung einer 10 Meter breiten Spalte bei einer Drift von 5 Millimetern pro Jahr mindestens 1500 Jahre dauern.“

Warum bleibt das Wasser in Silfra so kalt?

Das Wasser ist immer kalt, unabhängig von der Jahreszeit. Das liegt daran, dass das Schmelzwasser des Langjökull-Gletschers 48 Kilometer zurücklegt, um Silfra zu erreichen, und dieser Prozess Jahrzehnte dauert, da es durch vulkanisches Gestein gefiltert wird.

Es ist keinerlei Oberflächenwärme ausgesetzt und kann sich daher nicht erwärmen, wodurch es kühl bleibt. Durch diese Filterung ist das Wasser so klar, dass die Sichtweite bis zu 100 Meter beträgt.

Aufgrund der eisigen Bedingungen leben in Silfra nur wenige Tiere. Die einzigen Lebewesen, die man dort findet, sind mikroskopisch kleine Organismen und neongrüne Algen namens „Trollhaar“. Auch ein Flohkrebs namens Crymostygius thingvallensis ist hier im Wasser anzutreffen.