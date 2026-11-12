🛸 👽 Außerirdische in der Nähe eines US-Militärstützpunkts? Frau filmt bizarres, quallenartiges UFO in Alaska (Video)

Eine Frau, die in Alaska einen Regenbogen fotografierte, entdeckte in der Nähe eines US-Militärstützpunkts ein riesiges, quallenartiges Objekt. Die seltsame Erscheinung dauerte drei Minuten, bevor das Objekt plötzlich verschwand.

Ein großes, dunkles Objekt, an dem scheinbar mehrere Tentakel herabhingen, wurde in der Nähe eines US-Militärstützpunkts in Alaska gesichtet. Sara Jane Osborn versuchte gerade, in Anchorage einen Regenbogen zu fotografieren, als das dunkle Objekt aus den Bäumen in der Nähe des Stützpunkts auftauchte, den sie für die Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) hielt.

In dem Video, das in den sozialen Medien viral ging, war ein quallenartiges, unbekanntes Flugobjekt (UFO) zu sehen, das über einer Baumreihe schwebte. Osborn rief ihren Mann Pete an, damit er sich das ansah. Das Paar filmte das Objekt daraufhin.

Die Sichtung ereignete sich am 15. Juni gegen 22:13 Uhr bei hellem Himmel. Das Objekt schien zu schweben und sich hin und her zu drehen, wobei sich seine herabhängenden Ausläufer scheinbar unabhängig voneinander bewegten. Etwa drei Minuten später war es verschwunden.

„Es verschwand fast so schnell, wie es gekommen war“, sagte Osborn gegenüber der Daily Mail.

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Okay, ich habe die Person gefunden, die dieses „Quallen-UFO“ gefilmt hat… Sara Osborn… Sie sagte: „Ich habe Fotos vom Regenbogen gemacht. Es war der leuchtendste Regenbogen, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und er war da… und dann war er weg. Danach sahen wir ein Flugzeug vorbeifliegen… was auch immer das war, es war riesig. Ich wusste, dass es kein Drachen war. Drachen haben Farben. Und die steigen am Parkstreifen auf… Ich habe auf dem Parkplatz der alten Northway Mall geparkt, als ich es gefilmt habe. Und wir sind dann zu dem Park drüben an der Muldoon gefahren – nichts. Er war da. Und dann war er weg.“

— Jordan Crowder (@digijordan) 10. November 2026

Paar schloss Drachen als Ursache aus, nachdem es einen nahegelegenen Park abgesucht hatte.

Das Paar dachte zunächst, es könnte ein Drachen sein. Doch Osborn, die schon seit Jahren in Anchorage lebte, sagte, Aussehen und Bewegung des Objekts passten nicht zu den bunten Drachen, die sie in den Parks der Stadt hatte fliegen sehen.

„Es handelte sich bei seinen Bewegungen ganz eindeutig nicht um einen Drachen“, sagte sie.

Sie fragte sich auch, ob der kleine Park in der Nähe überhaupt Platz für etwas dieser Größe gehabt hätte.

Das Paar fuhr umher und suchte nach jemandem, der möglicherweise einen Drachen steigen ließ oder zusammenpackte. Sie suchten etwa 30 Minuten lang, auch in Richtung Arctic Valley, fanden aber niemanden, der erklären konnte, was sie gesehen hatten.

Osborn gab an, neben der Videoaufnahme mehrere Fotos im Abstand von Millisekunden aufgenommen zu haben. Sie beschrieb das Objekt als schwarz-silbern mit Fortsätzen, die sich nicht wie die Schwänze eines herkömmlichen Drachens bewegten.

Hatte es eine Verbindung zu einem Militärstützpunkt in Alaska?

Das Objekt schien sich in Richtung der Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER) zu bewegen, auf der F-22 Raptor-Kampfjets stationiert sind und die die US-Luftverteidigung, Überwachung und militärische Lufttransportoperationen unterstützt.

Pete schätzte, dass es etwa drei Meilen entfernt gewesen sein könnte, obwohl die Entfernung nie bestätigt wurde.

Das Paar erinnerte sich auch daran, ein kleines Flugzeug in der Nähe der Berge gesehen zu haben. Dessen scheinbare Größe im Vergleich zu dem unbekannten Objekt verstärkte ihren Eindruck, dass das, was sie gesehen hatten, ungewöhnlich groß war.

Osborn schloss eine Drohne als mögliche Erklärung nicht aus.

„Wissen Sie, vielleicht ist es so etwas wie eine Drohne“, sagte sie.

Es gibt jedoch keine unabhängige Bestätigung der Sichtung, und der mutmaßliche Standort lässt keine Verbindung zu der militärischen Anlage erkennen. Auch Größe und Beschaffenheit des Objekts sind weiterhin unbekannt.

Für Osborn war die Tatsache, dass auch ihr Ehemann Zeuge des Geschehens war, von großer Bedeutung.

„Weil es da war und dann nicht mehr“, sagte sie. „Ich kann nicht leugnen, dass es passiert ist.“

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