🦇ྀི🩸 Mit einer Sichel am Hals begraben – 400 Jahre später bekommt die „Vampirfrau“ ihr Gesicht zurück!

Ein grausiger Fund in Polen! Im Jahr 2022 entdeckten Archäologen der Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń im Dorf Pień das Grab einer jungen Frau aus dem 17. Jahrhundert. Sie war vermutlich zwischen 17 und 21 Jahre alt – und offenbar fürchteten die Menschen sie sogar nach ihrem Tod.

Über ihrem Hals lag eine scharfe Eisensichel, an ihrem großen Zeh befand sich ein Vorhängeschloss. Beides sollte nach damaligem Volksglauben verhindern, dass die Tote als Wiedergängerin aus ihrem Grab aufersteht.

Untersuchungen deuteten darauf hin, dass das Grab später erneut geöffnet und die Sichel möglicherweise erst nachträglich hinzugefügt wurde.

Doch wer war die geheimnisvolle Frau? Reste einer kostbaren Kopfbedeckung mit Seide sowie Gold- und Silberfäden lassen vermuten, dass sie aus wohlhabenden Verhältnissen stammte. Der Archäologe Dariusz Poliński hält es für möglich, dass eine Krankheit oder körperliche Besonderheit die Angst ihrer Mitmenschen ausgelöst hatte.

Die Forscher nannten sie Zosia.

Ende 2024 rekonstruierte der schwedische Archäologe und Bildhauer Oscar Nilsson anhand eines 3D-Modells ihres Schädels ihr Gesicht. DNA- und Isotopenanalysen lieferten Hinweise darauf, dass sie möglicherweise aus Skandinavien stammte.

Fast 400 Jahre nach ihrem Tod hat Zosia wieder ein Gesicht. Warum sie einst so gefürchtet wurde, bleibt ein Rätsel.

Oscar Nilsson schrieb dazu:

„Kein Vampir. Nur eine junge Frau.“