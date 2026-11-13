👁️🌵 Ein blasser Raubtiertyp ist an der Grenze unterwegs (Video)

Jaime Maussan, Mexikos bekanntester Ufologe, berichtet, dass Wildkameras im Juárez-Tal nahe der US-Grenze ein blasses, haarloses Wesen mit langem Schwanz und verlängerten Gliedmaßen aufgezeichnet haben. Sein Team schätzt die Körpergröße – den Schwanz mitgerechnet – auf etwa 1,8 Meter. „Handelt es sich um interdimensionale Wesen?“, fragte er.

Maussan, der am 17. Oktober 2026 eine Pressekonferenz abhielt, bezeichnet das Wesen als „El Ser del Valle de Juárez“ (das Wesen aus dem Juárez-Tal).

Er beschreibt es als ein flinkes, intelligentes, menschenähnliches Raubtier. „Es ist ein Raubtier. Ich sage nicht, dass es außerirdisch ist, aber es ist etwas Beängstigendes.“

Laut seinem Team entstanden die Aufnahmen am 14. Oktober zwischen 19 und 20 Uhr in einem landwirtschaftlich geprägten Gebiet südöstlich von Ciudad Juárez, entlang des Rio Grande. Auf den neueren Bildern ist zu sehen, wie das Wesen eine Ziegelmauer erklimmt und von einem Baum herabsteigt; die Größenbestimmung erfolgte laut dem Team anhand dieser Mauer.

Das Team bringt das Wesen mit Berichten über tote Hühner, Kaninchen und Hähne sowie zwei verendete Pferde in der Gegend von Samalayuca in Verbindung.

Dies ist von Bedeutung, da Maussan zufolge die Interessen der Bewohner des Juárez-Tals beeinträchtigt werden – auch wenn er nicht glaubt, dass das Wesen Menschen angreift.

Die gesamte Darstellung stützt sich auf Maussans Team und dessen Kameraaufnahmen; auf dem Videomaterial ist das Wesen nicht beim aufrechten Gehen zu sehen.

Die Zivilschutzbehörde von Juárez erklärte, ihr lägen keine Hinweise auf Angriffe von Tieren auf Viehbestände vor; auch dem Sheriff-Büro von El Paso County sind keine ungewöhnlichen Todesfälle bei Nutztieren bekannt. Bislang wurden weder Tierkadaver noch DNA-Proben vorgelegt.

Manche Internetnutzer vermuten, es könne sich um einen Albino-Leguan oder ein entlaufenes exotisches Haustier handeln. „El Ser de Metepec“ – ein Fall aus dem Jahr 2007, mit dem Maussan den aktuellen Vorfall verglich – entpuppte sich später als ein präparierter Totenkopfaffe.

Zudem kamen forensische Experten zu dem Schluss, dass es sich bei den Mumien, die Maussan 2023 dem mexikanischen Kongress präsentierte, um Nachbildungen aus Tier- und Menschenknochen handelte.

Eine entlaufene Albino-Eidechse – oder etwas, das in dieser Grenzregion noch nie zuvor gesehen wurde?

Video: