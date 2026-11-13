📜 🌊 Im Buch Henoch enthüllten die Wächter Geheimnisse. Dann kam die Sintflut …

Anna Paulina Luna, eine Kongressabgeordnete, die angibt, Fotos von Fluggeräten gesehen zu haben, von denen sie glaubt, dass sie nicht menschlichen Ursprungs sind, riet Nutzern auf X: „Lest das Buch Henoch.“

Die darin enthaltene Erzählung von den „Wächtern“ – Engeln, die auf die Erde herabsteigen und den Menschen geheime Dinge lehren –, mündet in Kapitel 10 in ein göttliches Urteil.

Uriel wird zu Noah gesandt mit der Botschaft: „Verbirg dich!“ Eine Sintflut steht bevor, die die gesamte Erde vernichten soll.

Raphael erhält den Auftrag, Asasel an Händen und Füßen zu fesseln und ihn in die Dunkelheit bei Dudael in der Wüste zu werfen, wobei er mit rauen, schroffen Felsen bedeckt werden soll.

Zudem soll er die Erde heilen, damit die Menschen nicht „durch all die geheimen Dinge, die die Wächter offenbart und ihre Söhne gelehrt haben“, zugrunde gehen.

„Offenbart“ – genau das ist das Wort.

Gabriel erhält die Anweisung, die Nachkommen der Wächter gegeneinander aufzuhetzen. Michael soll Semjaza und seine Gefährten für siebzig Generationen in den Tälern der Erde gefangen halten, nachdem sich ihre Söhne gegenseitig erschlagen haben.

Dies ist von Bedeutung, da im Buch Henoch – und zwar in eben jenem Kapitel, das von der Sintflut handelt – von der Offenbarung der Geheimnisse der Wächter die Rede ist.

Die Wortwahl entspricht der Übersetzung von 1 Henoch 10 durch R. H. Charles. Gegenüber Joe Rogan betonte Luna, sie behaupte nicht, dass es sich bei diesen Phänomenen um Engel handele.

Eine Warnung vor geheimem Wissen – oder lediglich eine alte Erzählung, mehr nicht?

Mehr über die Gefallenen Engel lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand„.