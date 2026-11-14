🌪️ ⛈️ Alarmstufe Rot: Schweres Unwetter trifft Madeira und Portugal (Video)

Orkanartige Sturmböen, Starkregen und meterhohe Wellen: Auf Madeira und in Teilen Portugals galt die höchste Unwetterwarnstufe.

Auch beliebte Reiseziele wie die Algarve und Lissabon waren betroffen und hielten Einsatzkräfte in Atem. Nun zieht das Tief Richtung Italien. Was Reisende jetzt wissen sollten.

Schon heftige Stürme in der Vergangenheit

Erst am Wochenende des 7. und 8. November hatte Sturm Bruna auf Madeira für Überschwemmungen, Erdrutsche und erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt.

Aufgrund des Unwetters waren Wanderwege vorübergehend geschlossen. Hier können Sie den Status der Wanderwege auf Madeira überprüfen.

Portugal und Spanien hingegen waren schon zu Jahresbeginn von einer ungewöhnlichen Serie schwerer Atlantikstürme heimgesucht worden.

Die Sturmserie begann Ende Januar und umfasste mindestens sieben Sturmtiefs. Die Schäden an Infrastruktur und Landwirtschaft wurden auf gut sieben Milliarden Euro geschätzt.

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