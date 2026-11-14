👽 🛸 Pilot mit 20 Jahren Berufserfahrung meldet sich zu Wort und behauptet, auf bizarren Fotos seien UFOs vor seinem Flugzeug geflogen

Die letzte Sichtung von Steve Frazer fand im Oktober 2026 statt.

Ein Mann, der seit über zwei Jahrzehnten als Kapitän einer kommerziellen Fluggesellschaft arbeitet, behauptet, er sei nicht der Einzige, der bei Flügen über Europa „UFOs“ gesichtet habe.

Steve Frazer, 48, bemerkte im Jahr 2022 zum ersten Mal etwas, das wie ein Flugzeug aussah und über Land in der Nähe von Brüssel kreiste – und die Sichtungen haben nicht aufgehört.

Seitdem will Steve die gleichen blinkenden Lichter „sechs oder sieben Mal“ bemerkt haben. Seine letzte Sichtung fand im Oktober 2026 statt.

Als Beweis für seine Beobachtungen dienen Aufnahmen, die kleine Lichtkugeln zeigen, die über den Himmel schießen und dann wieder verschwinden.

Der Kapitän aus Cheshire, England , sagte: „Ich habe diese Lichter während meiner Arbeit gesehen, und ein anderer Kollege sah die Lichter aus Litauen zurückkommen.“

„Das passt zu nichts, was ich bisher gesehen habe.“

„Wir sahen sie im selben Raum und ungefähr in der gleichen Richtung, aber es war trotzdem sehr seltsam.“

„Ich dachte erst, es sei ein militärisches Tankflugzeug, aber die Art und Weise, wie es sich bewegte, und seine Geschwindigkeit ergaben überhaupt keinen Sinn.“

Der Pilot behauptete, dass das Flugzeug, obwohl es „lange Zeit auf sie zugeflogen sei“, sie nie erreicht habe.

Nach der ersten „Sichtung“ schenkte Steve dem Ganzen keine weitere Beachtung und ging seines Weges. Doch seine jüngsten Sichtungen haben ihn stutzig gemacht.

„Ich fliege seit 27 Jahren kommerziell und das passt zu nichts, was ich bisher gesehen habe“, sagte der Pilot. „Technisch gesehen ist es ein unidentifiziertes Objekt, das scheinbar fliegt.“

Er glaubt, dass das Objekt „über den Atlantik kam“.

Mit seinen JahrenSachverstand beschloss Steve, der Sache nachzugehen, obwohl er gegenüber Talk to the Press erklärte, dass er es einfach nicht herausfinden könne.

„Ich weiß, wie Satelliten normalerweise aussehen, ich habe schon viele Starlink-Satelliten und ähnliches gesehen“, fügte er hinzu. „Sie passen nicht zu dieser Bewegung.“

„In dem kurzen Video sieht man die Lichter aus dem Boden aufsteigen, und ich meine mich zu erinnern, dass Brüssel in Richtung Großbritannien in Sicht kam – es geht immer in nordwestlicher Richtung“, erklärte er.

Er behauptet, dass auch eine Reihe anderer Personen Ähnliches berichtet hätten und dass diese den Vorfall ebenfalls über einen Medienkanal gemeldet hätten.

„Das scheint mit den Kommentaren anderer Piloten übereinzustimmen, die sie gesehen haben“, fügte er hinzu.

Gab es jemals bestätigte UFO-Sichtungen?

Ja. Regierungen, darunter auch die US-Regierung, haben Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten bestätigt .

Dazu gehörten auch militärische Begegnungen, allerdings wurde bisher keine UFO- Sichtung als außerirdisch bestätigt.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.