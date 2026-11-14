🚨🌍 TOMSK IST ZURÜCK! ENDLICH WIEDER AKTUELLE DATEN DER SCHUMANN-RESONANZ! ⚡📡

„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Nach tagelanger Funkstille gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen aus Tomsk! 🔥

Was viele in unserer Community seit Tagen sehnsüchtig erwartet haben, ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen:

💥 DER SCHUMANN-RESONANZ-MONITOR ZEIGT WIEDER AKTUELLE MESSDATEN!

Und der Blick auf die Aufzeichnungen vom 11. bis 13. November 2026 ist spannend!

⚡ Deutlich sichtbare Aktivitätsphasen mit intensiven gelben, roten und weißen Bereichen.

🌍 Auffällige Veränderungen der Signalintensität, besonders am 11. November.

📡 Wieder erkennbare Resonanzbänder, die uns einen Einblick in die elektromagnetischen Messungen ermöglichen.

Nach der langen Unterbrechung ist das eine wirklich erfreuliche Nachricht! 🙏💙

Wichtig dabei: Die hellen Bereiche zeigen erhöhte Signalintensitäten, nicht automatisch einen Anstieg der Schumann-Grundfrequenz. Auch die Ursache der vorherigen Datenlücke ist damit noch nicht geklärt.

✨ DIE ERDE WAR NIE STILL. UNS HAT NUR DER BLICK AUF IHREN RHYTHMUS GEFEHLT.