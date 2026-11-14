🚨🌍 TOMSK IST ZURÜCK! ENDLICH WIEDER AKTUELLE DATEN DER SCHUMANN-RESONANZ! ⚡📡

„Herzschlag der Erde“ berichtet:
Nach tagelanger Funkstille gibt es endlich wieder ein Lebenszeichen aus Tomsk! 🔥
Was viele in unserer Community seit Tagen sehnsüchtig erwartet haben, ist jetzt auf dem Bildschirm zu sehen:
💥 DER SCHUMANN-RESONANZ-MONITOR ZEIGT WIEDER AKTUELLE MESSDATEN!
Und der Blick auf die Aufzeichnungen vom 11. bis 13. November 2026 ist spannend!
⚡ Deutlich sichtbare Aktivitätsphasen mit intensiven gelben, roten und weißen Bereichen.
🌍 Auffällige Veränderungen der Signalintensität, besonders am 11. November.
📡 Wieder erkennbare Resonanzbänder, die uns einen Einblick in die elektromagnetischen Messungen ermöglichen.
Nach der langen Unterbrechung ist das eine wirklich erfreuliche Nachricht! 🙏💙
Wichtig dabei: Die hellen Bereiche zeigen erhöhte Signalintensitäten, nicht automatisch einen Anstieg der Schumann-Grundfrequenz. Auch die Ursache der vorherigen Datenlücke ist damit noch nicht geklärt.
✨ DIE ERDE WAR NIE STILL. UNS HAT NUR DER BLICK AUF IHREN RHYTHMUS GEFEHLT.
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