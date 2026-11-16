⚛️🌀 Das CERN hat Hinweise auf einen Zerfall mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Milliarden

Im Large Hadron Collider des CERN prallen Protonen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander. Bei diesen Kollisionen stießen Wissenschaftler auf Hinweise für einen Zerfallsprozess, auf dessen Nachweis Physiker seit mehr als vier Jahrzehnten gehofft hatten.

Sie entdeckten Signale, die darauf hindeuten, dass ein neutrales B-Meson in ein Myon und ein Antimyon zerfallen ist. Myonen sind mit Elektronen in Atomen vergleichbar, jedoch etwa 200-mal schwerer.

Dem Standardmodell der Teilchenphysik zufolge geschieht dies nur bei einem von 10 Milliarden Zerfällen neutraler B-Mesonen. Ein einziges Mal. Die Suche begann bereits 1984.

„Physiker sind schon seit mehr als 40 Jahren auf der Jagd nach diesem Zerfall“, erklärt Marco Santimaria, der das internationale Analyseteam mitgeleitet hat. „Es bedarf extremer Präzision, um die Myonen aus dem gewaltigen Hintergrundrauschen herauszufiltern.“

Laut der University of Manchester bringt dieses Ergebnis die Forschung einen Schritt näher an die Erkundung des „Zeptoversums“ – einer bislang unerforschten Welt auf einer Größenskala von einem Zeptometer, also einem Milliardstel eines Billionstels eines Meters. Ein typisches Atom hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Millionen Zeptometern.

Dies ist von Bedeutung, da künftige Messungen Phänomene enthüllen könnten, die spezifisch für das Zeptoversum sind – eine Skala, auf der die physikalischen Gesetzmäßigkeiten möglicherweise nicht den bisherigen Erwartungen entsprechen.

Es handelt sich um einen Nachweis mit einer statistischen Signifikanz von 3,2 Standardabweichungen; die Details dazu sind in einem Preprint auf arXiv zu finden. Vorerst steht das Ergebnis im Einklang mit den aktuellen physikalischen Vorhersagen.

Wird das Standardmodell auch auf dieser winzigen Skala Bestand haben, oder verbirgt sich im Zeptoversum etwas völlig Unerwartetes?