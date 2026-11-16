🌪️ ⛈️ Deutschland steht eine stürmische Woche bevor: Jetstream greift ins Wetter ein (Video)

Am Sonntagabend nimmt der Wind im Westen und Norden stark zu. In Holland und über der Nordsee stürmt es dann bereits. Das Wetter in Deutschland wird deutlich unangenehmer nächste Woche.

Auch andere Länder in Europa werden hart getroffen von den Stürmen. Bis zu 200 Liter Regen können auf dem Balkan, in Spanien und in Portugal fallen.

Sturm ab Sonntagabend: Wo kommt der Wind zuerst an?

Zwischen 20 und 2 Uhr nachts kommt es westlich einer Linie von Hamburg, Kassel und Saarbrücken zu einzelnen Sturmböen bis 80 km/h. Über den Mittelgebirgen weht kräftiger Sturmwind.

Betroffen sind also auch das Ruhrgebiet, Köln und Düsseldorf. Auch in Bremen und vielleicht auch noch in Frankfurt am Main kann es stürmisch werden.

Einzelne Sturmböen am Montagmorgen

Am Montagvormittag kommt es dann noch zu einzelnen Sturmböen im gesamten Norden. Auch in Berlin, Thüringen und Sachsen frischt der Wind auf.

Am Montagnachmittag lässt der Wind dann nach. Regen ist zwar auch dabei, aber nicht sonderlich viel: maximal 10 Liter pro Quadratmeter.

Orkanböen am Dienstag: Jetstream greift ins Wetter ein

Am Dienstag durchmischt sich der Jetstream dann bis in tiefe Schichten. Und damit steigt die Gefahr von Orkanböen bis 120 km/h.

Diesmal geht es schon am Vormittag los. Allerdings biegt der Jet laut den neuesten Prognosen etwas nach Süden ab. Damit hat der Kern des Sturms auch eine deutlich südlichere Zugbahn. Der Kern zieht demnach über die Mitte Deutschlands. Das bedeutet: Im Süden gibt es heftigen Wind und auch starke Niederschläge am Dienstag.

Über dem Schwarzwald und den Alpen kommt es am Dienstag zu Orkanböen, das ist schon relativ sicher. Der Jetstream reicht so weit nach unten, dass er bis zum Boden durchschlägt – aber nicht mit voller Wucht.

Wo gibt es Sturmböen am Dienstag in Deutschland?

Am Dienstag kommt es im Süden verbreitet zu Sturmböen bis 80 km/h und vereinzelt zu schweren Sturmböen bis 100 km/h am Boden. Die Wind- und Regenlage im Süden wird wohl auch am Mittwoch anhalten.

In der Nacht zum Mittwoch kann es auch im Norden und Osten noch windig bis stürmisch sein.

Bis zu 150 Liter Regen nächste Woche im Bergland

Von Dienstag bis Freitag können in den Bergen bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im Tiefland sind es noch bis zu 50 Liter. Es kommt also einiges zusammen an Niederschlag.

Im Norden wird es dagegen eher kühl. Auch einige Schneeflocken sind möglich. Davon bleibt aber nichts liegen. Formal wird es wärmer, weil der Wind die Luft gut durchmischt und milde Atlantikluft zu uns kommt. Gefühlt wird das aber kein sonderlich angenehmes Wetter werden.

El Niño und Bombogenese vor Neufundland

Die Sturmserie ist das Ergebnis einer langen Kette an Ereignissen, die im Pazifik ihren Anfang nehmen.

Der starke El Niño befeuert den Pazifik-Jet, der dann wiederum das Aleuten-Tief vor der Westküste Amerikas stärkt. Als Gegenbewegung hat sich ein massives Hoch über dem Mittleren Westen der USA gebildet und Kaltluft kann bis in die Südstaaten vordringen.

An diesem Punkt sind wir jetzt. Die Welle geht aber weiter. Ein Nor’Easter – also ein Sturm an der Westküste der USA – reißt subtropische Luft nach Norden.

Vor Neufundland trifft diese Luft auf polare Kaltluft und es setzt Bombogenese ein. Der Jet gibt Vollgas und die Stürme bewegen sich wie an einer Kette aufgezogen nach Europa.

Genau dieses Muster kann man im November eines El-Niño-Jahres erwarten. Wahrscheinlich war es also nicht die letzte Sturmserie, die wir erleben werden.

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