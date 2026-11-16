🛸👱 Nordische-Aliens stecken hinter dem UFO-Phänomen

„Menschen mit nordischem Aussehen stecken hinter den meisten UFOs.“ Dies behauptete der amerikanische Philosoph und Schriftsteller Jason Jorjani am 26. Oktober auf X.

Er bezog sich dabei auf den Beitrag eines Nutzers, der unter einem Pseudonym schreibt. Dieser hatte das Papier „Ultraterrestrial Models“ des amerikanischen Elektroingenieurs Hal Puthoff als ein Stück esoterischer Literatur bezeichnet, dessen verborgene Botschaft – sofern sie existieren – „Hybrid-Zuchtprogramme“ erklären könne.

Das Papier erschien 2022 im Journal of Cosmology und führt verschiedene mögliche Erklärungen für UFOs an. Jorjanis Beitrag begann mit den Worten: „Puthoff weiß es“ – ergänzt durch den Hinweis, dass Puthoff nicht die Freiheit habe, dies offen auszusprechen.

Für Jorjani handelt es sich bei diesen Wesen um „Oberherren“ – etwa Devas, Anunnaki oder Elohim –, die „die menschlichen Rassen erschaffen“ hätten und menschliche Gesellschaften durch „Massentäuschung und Manipulation“ kontrollierten.

Dies ist insofern von Bedeutung, als es sich um eine eigene Behauptung Jorjanis handelt: Seiner Darstellung zufolge ist es Puthoff nämlich nicht gestattet, dies selbst zu äußern.

Jorjani lieferte in seinem Beitrag keinerlei Belege; zudem gibt es keinen Hinweis darauf, dass Puthoff seiner Ansicht zustimmt.

Stecken „nordische Oberherren“ hinter den UFOs – oder handelt es sich um eine Idee, für die es keinerlei Grundlage gibt?

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