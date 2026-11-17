Was wäre, wenn einige außerirdische Besucher gar nicht dazu in der Lage wären, die Erdatmosphäre zu atmen?

Der ehemalige CIA-Vertragspilot John Lear machte außergewöhnliche Angaben zu geheimen Regierungsdokumenten, in denen von nicht-menschlichen Besuchern und deren speziellen biologischen Bedürfnissen die Rede ist.

Lear behauptete, er habe 25 geheime CIA-Memos über Außerirdische auf der Erde erhalten. Seinen Schilderungen zufolge beschrieb eines dieser Dokumente einen lebenden Außerirdischen, der den Ozean aufsuchen wollte.

Diese Behauptung fügt der jahrzehntelangen Debatte über mutmaßliche Begegnungen zwischen Menschen und nicht-menschlicher Intelligenz ein ungewöhnliches Detail hinzu.

Lear gab zudem an, dass es mindestens 70 verschiedene außerirdische Spezies gebe. Einige davon könnten angeblich nur etwa 20 Minuten in der Erdatmosphäre überleben, bevor sie wieder auf ihre spezifische Umgebung angewiesen wären.

Sollten diese Berichte zutreffen, würden sie faszinierende Fragen darüber aufwerfen, wie unterschiedliche biologische Systeme auf unserem Planeten funktionieren könnten.

Der Bezug zum Ozean macht die Geschichte umso interessanter. Warum sollte ein außerirdischer Besucher die Ozeane der Erde erforschen wollen – und was könnten die besagten Dokumente über diese Begegnungen enthüllen?

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