Auf Garden Key, etwa 70 Meilen von Key West entfernt, nimmt ein Bauwerk, das schätzungsweise 16 Millionen Ziegel umfasst, mehr als 70 % einer kleinen Insel ein. An der Mündung des Churchill River in die Hudson Bay ragen vier Spitzen aus einer Anlage hervor, deren Mauern Berichten zufolge 11 Meter dick sind. Von Guy Anderson

Auf der arktischen Insel Vardø weisen acht Spitzen in Richtung des umliegenden Landes und Meeres. Dieselbe Formensprache findet sich auch an der Mündung des Amazonas, in Kapstadt und auf der japanischen Nordinsel Hokkaido. Von Guy Anderson

In meinem Werk Tesla und die Cabbage Patch Kids vertrete ich die These, dass die Tartaren diese „Energy Star“-Festungen als Anlagen innerhalb eines weltweiten Systems zur Gewinnung und Verteilung von Energie errichteten.

Die gängige Geschichtsschreibung konzentriert sich auf die Personen, deren Namen in den Bauplänen auftauchen, und darauf, wofür diese Menschen die Gebäude nutzten. So wird eine Geschützstellung als Beleg dafür gewertet, wo eine Waffe platziert wurde, und eine Lohnliste als Nachweis darüber, wer an einem bestimmten Projekt arbeitete.

Doch weder das eine noch das andere verrät, wer den gesamten Standort ursprünglich konzipierte, was unter den Mauern verläuft oder warum sich identische Grundrisse an entgegengesetzten Enden der Welt finden. Im Fall von Churchill wirft die Manitoba Historical Society die Frage auf, warum man ein derart ehrgeiziges Bauwerk ausgerechnet dort errichtete – zumal der Handelsposten York Factory ein zwei- bis dreimal größeres Handelsvolumen abwickelte.

Letztlich wurde die Anlage übergeben, ohne dass ein einziger Schuss fiel – was ein überaus schwaches Zeugnis für den eigentlichen Zweck dieses gewaltigen Mauerwerks abgibt.

Die Behauptung bezüglich irischer Arbeiter bezieht sich auf ein spezifisches, dokumentiertes Bauprojekt in Newport, Rhode Island. Sie als Erklärung für die ursprünglichen Anlagen in ganz Amerika heranzuziehen, hieße, die Arbeitskräfte eines einzigen Projekts als allgemeingültige Antwort für alle anderen Standorte zu betrachten. Allein auf Garden Key würde der Transport von 16 Millionen Ziegeln – bei einer angenommenen Leistung von 5.000 Stück pro Tag – 3.200 Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Diese Rechnung umfasst lediglich den Transport der Ziegel; die Herstellung, die Vorbereitung der Fundamente, den Aushub von Gräben oder den Bau der Gewölbe ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Der bautechnische Bericht weist auf Korallenbeton im Mauerwerk hin, und in Churchill wurde lokal gewonnener Stein verwendet. Solche Details geben Aufschluss über die Herkunft einiger Materialien und vermitteln eine Vorstellung vom Arbeitsaufwand – auch wenn die genaue Zusammensetzung der Arbeiterschaft und die Bauzeit für die frühesten Anlagen weiterhin ungeklärt sind.

Warum sollte man das Ganze aus der Luft sichtbar machen?

Ein Kreis umschließt bei gegebener Mauerlänge eine größere Fläche und weist zudem keine Ecken auf, die aufwendig konstruiert werden müssten. Die Spitzen einer solchen sternförmigen Anlage sind daher für sich genommen bemerkenswert, denn jeder Vorsprung bedeutet zusätzlichen Arbeitsaufwand, der einen bestimmten Zweck erfüllen muss. Wer direkt neben einer Mauer steht, nimmt lediglich eine Ecke oder einen Wall wahr; erst aus der Vogelperspektive erschließt sich die gesamte Struktur.

Ich vermute, dass Luftschiffe es den Erbauern ermöglichten, den gesamten Grundriss zu überblicken – von den Spitzen der Anlage bis hin zu den Kanälen, Zufahrtswegen und den dahinter liegenden Siedlungen. Während die Mannschaften am Boden die Linien absteckten, Kanäle aushoben und Kammern errichteten, diente der Blick aus der Luft dazu, zu überprüfen, wie sich diese Elemente in die Landschaft einfügten.

Die Form ergibt zudem eher einen Sinn im Kontext einer Maschine, wenn die einzelnen Punkte jeweils spezifische Funktionen erfüllten. Unabhängige Untersuchungen zur Energiethese legen nahe, dass an diesen Punkten Elektrodenpaare angebracht gewesen sein könnten oder dass sie als Ein- und Ausgangspunkte für Verbindungen innerhalb der Anlage dienten.

In den darunter liegenden Kammern könnten Vorrichtungen zur Abstimmung oder Speicherung von Energie untergebracht gewesen sein, während die umgebenden Kanäle Wege durch das gesamte Areal bildeten. Dies verliehe der Form einen praktischen Zweck: Jeder Punkt würde eine Verbindung an einem bestimmten Ort verankern und in eine festgelegte Richtung lenken. Die Frage, wohin diese Richtungen führen, verlagert den Fokus der Untersuchung über die Mauern der Anlage hinaus – hinauf in den Himmel.

Die Sternbilder und das irdische Raster!

Es lassen sich zwei verschiedene Arten der Ausrichtung unterscheiden, die möglicherweise beide genutzt wurden. Bei der einen handelt es sich um einen Punkt, ein Tor oder einen Durchgang, der auf den Ort am lokalen Horizont ausgerichtet ist, an dem ein bestimmter Stern auf- oder unterging. Bei der anderen handelt es sich um eine Anordnung mehrerer Anlagen innerhalb einer Region, deren Positionen die Winkel und Abstände der Sterne eines Sternbilds widerspiegeln.

Verschiedene Anlagen sind dabei auf unterschiedliche Sterne ausgerichtet, wobei jeder Standort eine spezifische Position in einem weitaus größeren Gesamtplan einnimmt. In diesem System dient der Himmel als Referenz für die Strukturierung des Netzwerks, während der Boden unter der jeweiligen Anlage genau jenen Punkt markiert, an dem die „Maschine“ Energie aufnahm oder weiterleitete.

Es gibt ein erhaltenes Beispiel dafür, wie ein Entwerfer bei der Planung einer sternförmigen Stadt den Himmel einbezog. Filarete entwarf Sforzinda als achtstrahlige Stadt und beschrieb, wie er einen günstigen Zeitpunkt für deren Grundsteinlegung wählte. Die Stadt blieb zwar ein reiner Entwurf auf dem Papier, doch das Konzept vereint die Sternform und den Bezug zu Himmelsereignissen in ein und demselben Dokument.

In Vardø gibt es zudem eine dokumentierte Beobachtung eines Venusdurchgangs vor der Sonne, die von dieser Insel aus stattfand. Diese Beobachtung belegt, dass der Ort für astronomische Zwecke genutzt wurde; um jedoch einen bestimmten Punkt innerhalb der Anlage zu identifizieren, der gezielt auf ein Himmelsereignis ausgerichtet war, wären gesonderte Messungen erforderlich.

Die Hypothese, dass das Netzwerk das Sonnensystem mit dem irdischen Koordinatensystem verband, umfasst einen weiteren Aspekt, der sich vor Ort überprüfen lässt. Sonnenaktivität kann elektrische Ströme in der Erde induzieren; diese Ströme – sowie die Leitfähigkeit des Bodens – lassen sich messtechnisch erfassen. Damit ergeben sich für den Erklärungsansatz, der auf Energiephänomene setzt, zwei konkrete Anhaltspunkte am selben Ort: eine bewusste astronomische Ausrichtung oberirdisch und ein reproduzierbarer elektrischer Effekt im Untergrund.

Eine solche Ausrichtung würde einen bestimmten Stern oder ein wiederkehrendes Sonnen- beziehungsweise Planetenereignis voraussetzen, ergänzt durch eine präzise Peilung und die Höhe des lokalen Horizonts. Für den elektrischen Aspekt wären Messungen an den betreffenden Punkten, in den Kammern sowie an vergleichbaren Stellen außerhalb der Anlage notwendig.

Sollten sich an mehreren Standorten beide Phänomene nachweisen lassen, wäre dies weitaus aussagekräftiger, als lediglich nachträglich Sternbilder über eine Landkarte zu legen, bei der man sich willkürlich aussucht, welche Punkte man einbezieht.

Die Eisenbahn unterhalb von Petrovaradin.

In Petrovaradin verläuft ein etwa 350 Meter langer Eisenbahntunnel durch den Fels unterhalb der Anlage. Da die Züge in Richtung einer Donaubrücke aus dem Tunnel hervortraten, verfügt dieser über einen Eingang, einen Ausgang und eine Fortsetzung jenseits der Erdwerke.

Dies ist ein konkretes Beispiel für eine Verkehrstrasse, die unter einer „Energie-Sternfestung“ (Energy Star Fort) hindurchführt; ein Aspekt, der in die Diskussion darüber einfließt, wie solche Anlagen mit ihrer Umgebung vernetzt waren. Die „tartarische“ Erklärungsansatz ordnet Eisenbahnlinien, Kanäle und Energietrassen in einen umfassenderen Infrastrukturzusammenhang ein, wobei jede dieser Verbindungen jeweils unterschiedlichen Zwecken diente.

Der Eisenbahntunnel ist nur ein Teil dessen, was unter der Oberfläche von Petrovaradin erhalten geblieben ist. Es gibt dort etwa 16 Kilometer vermessene Gänge, die sich über vier Ebenen erstrecken – darunter ein fünfeckiger Abschnitt sowie ein separater Schacht, der bis in eine Tiefe von 60 Metern reicht. Forscher haben zudem Gänge dokumentiert, die mit Stahlbeton verschlossen wurden; nur etwa ein Kilometer ist für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

In Luxemburg reichen einige Gänge bis zu 40 Meter in die Tiefe; von einem einst 23 Kilometer langen Netzwerk sind dort noch etwa 17 Kilometer erhalten. Diese Zahlen vermitteln eine Vorstellung davon, was sich unter den oberirdischen Strukturen verbergen könnte – wobei die vorliegenden Vermessungen lediglich lokale Systeme belegen und keinen durchgehenden, kontinentübergreifenden Tunnel.

Was ging verloren, als das Netzwerk zerschlagen wurde?

Wenn Gemeinschaften Energie aus Anlagen beziehen konnten, die ihnen bereits dienten, hatten diejenigen, die die Kontrolle übernahmen, einen Grund, die technische Ausrüstung zu entfernen und das Wissen über deren Funktionsweise für sich zu behalten. Sie konnten einen Stollen verschließen, einen Ausgang blockieren oder das verbleibende Bauwerk einer anderen Nutzung zuführen – während die äußere Hülle für alle sichtbar stehen blieb.

Wenn man jeder Anlage eine eigene, isolierte Geschichte zuschreibt, hat die Öffentlichkeit kaum einen Grund, den Verbindungen zwischen den Standorten nachzugehen. Was dabei verborgen blieb, war der Zusammenhang zwischen den einzelnen Orten und den Gemeinschaften, die sie einst mit Energie versorgten.

Ein unabhängiger Katalog verzeichnet 1.735 Standorte in 105 Ländern; er verwendet dabei eine weite Definition, die auch zugehörige Erdarbeiten und befestigte Siedlungen einbezieht. Bisher konnte niemand ermitteln, wie viele dieser Anlagen ursprünglich errichtet wurden, wie viele heute verschüttet sind oder wie viele vollständig zerstört wurden.

Ein besonders aufschlussreicher Vergleich bestünde darin, an verschiedenen, weit voneinander entfernten Standorten jeweils den ältesten Plan sowie die am tiefsten gelegenen, zugänglichen Stollen heranzuziehen und zu prüfen, ob sich unter einem bestimmten, in eine spezifische Richtung weisenden Punkt jeweils dieselben baulichen Merkmale wiederfinden.

Führt ein solches Merkmal zu einer Kammer und weiter zu einem Ausgang, so ließe sich dessen Verlauf bis zum Zielort nachverfolgen. Der stärkste Beleg für ein weltweites System wäre der Nachweis einer identischen Anordnung an so weit voneinander entfernten Orten wie Garden Key, Vardø und Hokkaido – verbunden mit der Erkenntnis, was genau durch dieses System transportiert wurde.

Mehr über die gezielte Zerstörung von der tartarischen Stadt Dresden, lesen Sie im Bestseller von Guy Anderson:

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Auslöschung von Germania in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“