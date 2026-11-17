In Mexiko werden vermehrt mysteriöse Kreaturen gesichtet. Videos sollen etwas zeigen, das einem Pterodaktylus ähnelt, einer ausgestorbenen Flugsaurierart aus dem Zeitalter der Dinosaurier. Auch in den USA wurden vermehrt Quallen-UFOs beobachtet.

Quallenartige UFOs und Pterodaktylen, fliegende Reptilien aus der Zeit der Dinosaurier, haben die Fantasie von Internetnutzern beflügelt. Einige behaupten, sie am Himmel über Amerika, Europa und Mexiko gesehen zu haben. Videos in den sozialen Medien zeigen angeblich mysteriöse, quallenartige Objekte an verschiedenen Orten.

Die erste Sichtung ereignete sich kürzlich in Anchorage, Alaska, wo eine Frau das UFO filmte, wie es sich in Richtung eines US-Militärstützpunkts bewegte. Sara Jane Osborn sah das dunkle Objekt über Bäumen auftauchen, bevor es kurz darauf wieder verschwand.

Immer mehr Menschen teilen Videos von ähnlichen Objekten am Himmel. Ein „quallenartiges“ UFO wurde über Juárez in Mexiko gefilmt. Ein Video zeigt ein seltsames, metallisches Objekt mit langen Tentakeln, das hoch oben schwebt. Ein anderes Video zeigt drei solcher Objekte über der Isla Marie. Beide Videos sind bisher unbestätigt.

In den sozialen Medien kursieren unzählige Videos des UFOs, und ein Nutzer behauptete, am 14. November drei quallenartige UFOs in Los Angeles gesichtet zu haben.

Ein Beamter der Joint Base Elmendorf-Richardson sagte gegenüber Fox News zu Osborns Video: „Wir sind uns eines Videos bewusst, das in den sozialen Medien kursiert und eine gemeldete Luftsichtung in der Nähe der Joint Base Elmendorf-Richardson vom 15. Juni 2026 zeigt, haben aber zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen dazu.“

Ausgestorbene Flugsaurier in Mexiko?

Während die Aufregung um die seltsamen Objekte anhält, behaupten einige Leute nun, bizarre Vögel gesichtet zu haben, die Pterodaktylen ähneln – jenen fliegenden Reptilien, die vor Millionen von Jahren mit den Dinosauriern ausstarben. „Vergesst das Quallen-UFO, in Mexiko wurde ein Pterodaktylus gesichtet!“, schrieb ein Nutzer zu einem Screenshot des besagten Wesens.

Einige Fotos zeigen eine große, silhouettenhafte, fliegende Gestalt mit ausgebreiteten Flügeln in der Nähe von Stromleitungen, Bäumen, Stadtlichtern und einem leuchtenden Berg. Der investigative Journalist Jaime Maussan teilte ein Video des Wesens und schrieb: „Ist das Wesen, das kürzlich im Juárez-Tal gefilmt wurde, ein Beweis dafür, dass sich dort ein Dimensionsportal befindet?“ Er deutete damit an, dass dieser vermeintliche „fliegende Dinosaurier“ ein interdimensionales Wesen sein könnte.

Experten haben jedoch alle derartigen Behauptungen zurückgewiesen, da die Videos zu kurz seien, um irgendetwas zu bestätigen. Sie bleiben unbestätigt.

Ein haarloses Biest treibt sein Unwesen im Valle de Juárez

Dies ist nicht das erste mysteriöse Wesen, das in Mexiko gesichtet wurde. Vor einigen Wochen zeigten Überwachungskameras in Valle de Juárez ein haarloses Wesen mit langen Gliedmaßen und einem Schwanz, das durch die Wälder streifte. Es soll Nutztiere gerissen und so viel Angst verbreitet haben, dass Anwohner ihre Häuser verließen.

Maussan erklärte, es gehöre keiner bekannten Art an. „Es ist ein Raubtier. Ich sage nicht, dass es außerirdisch ist, aber es ist etwas Beängstigendes“, sagte er gegenüber lokalen Medien. Experten, die das Video sahen, waren ratlos und hatten Schwierigkeiten, die Art des Wesens zu bestimmen.