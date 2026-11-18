Ein verheerender Tsunami könnte Städte an den Ufern eines beliebten italienischen Sees innerhalb von Sekunden treffen. Wissenschaftler warnen davor, dass sich eine riesige Unterwasserablagerung , die bereits für zwei mittelalterliche Katastrophen verantwortlich war, unter der Wasseroberfläche erneut gebildet hat.

In einer Stadt am See könnte die erste Welle in weniger als zehn Sekunden eintreffen. In einer anderen Stadt blieben den Bewohnern möglicherweise nur 25 Sekunden, bevor das Wasser das Ufer erreichte. Neue Forschungsergebnisse rekonstruieren antike Tsunamis mit bis zu 50 Meter hohen Wassermassen und legen damit eine potenziell verheerende Gefahr unter einem der beliebtesten Seen Norditaliens offen.

Der von Bergen, historischen Dörfern und belebten Touristenorten umgebene Iseosee wurde im Mittelalter von zwei gewaltigen Tsunamis heimgesucht.

Der erste ereignete sich am 3. Januar 1117, der zweite am Weihnachtstag 1222. Beide Katastrophen wurden durch Erdbeben ausgelöst, die zum Einsturz riesiger Sedimentablagerungen unter Wasser führten. Dadurch wurden enorme Wassermengen verdrängt und gewaltige Wellen auf die nahegelegenen Ortschaften geschleudert.

Die am 15. Oktober 2026 in Nature Communications veröffentlichte Studie rekonstruiert das Ausmaß jener Katastrophen und zeigt auf, wie sich ein ähnliches Ereignis heute abspielen könnte.

Wissenschaftler fanden heraus, dass sich das versunkene Delta am Nordende des Sees in den vergangenen acht Jahrhunderten allmählich wieder aufgebaut hat. Seine enormen Sedimentablagerungen könnten bei ausreichender Destabilisierung erneut zusammenbrechen und potenziell gefährliche Wellen auslösen, bevor die Anwohner am Nordufer reagieren können.

Die erste Katastrophe ereignete sich nach einem Erdbeben der Stärke 6,5 im Jahr 1117. Etwa 62 Millionen Kubikmeter Sediment stürzten vom Unterwasserhang nahe der Mündung des Flusses Oglio ab. Die gewaltige Masse ergoss sich in tieferes Wasser und legte in numerischen Simulationen über 10 Kilometer entlang des Seebeckens zurück. Während das Material den Hang hinabströmte, verdrängte es das umgebende Wasser und erzeugte Wellen, die auf die Küste zurasten.

Computerrekonstruktionen deuten darauf hin, dass der resultierende Tsunami stellenweise einen Wasserauflauf von etwa 50 Metern über dem normalen Seespiegel verursachte. Entlang des flacheren Nordufers reichte die Überschwemmung möglicherweise bis zu 2,7 Kilometer landeinwärts. Die geschätzten 50 Meter stellen die maximale lokale Wasserhöhe dar und nicht eine durchgehende Wasserwand, die den See überflutete. Dennoch ist das Ausmaß für einen Süßwassersee, der von Siedlungen umgeben ist, außergewöhnlich.

Gut ein Jahrhundert später erlebte der Iseosee einen weiteren gewaltigen Unterwassereinsturz. Am 25. Dezember 1222 löste ein Erdbeben der Stärke 6,0 die Bewegung von etwa 10 Millionen Kubikmetern Sediment aus. Obwohl dieser Einsturz deutlich schwächer war als das Ereignis von 1117, deuten Simulationen darauf hin, dass der resultierende Tsunami an einigen Stellen der Küste dennoch einen Wasserauflauf von etwa 13 Metern (43 Fuß) verursachte.

Beide Katastrophen hinterließen ausgedehnte Sedimentablagerungen auf dem Seegrund. Wissenschaftler untersuchten diese Ablagerungen mithilfe von Unterwasservermessungen und Sedimentkernen, wodurch sie die Bewegung der enormen Erdrutschmassen unter Wasser rekonstruieren konnten. Ihre Erkenntnisse wurden mit historischen Aufzeichnungen und numerischen Simulationen kombiniert, um Geschwindigkeit, Höhe und Reichweite der resultierenden Tsunamis abzuschätzen.

Besonders alarmierend sind die Berechnungen zur Geschwindigkeit, mit der ein weiterer Tsunami nahegelegene Ortschaften erreichen könnte. In den tiefsten Bereichen des Iseosees könnten Wellen, die durch einen vergleichbaren Unterwasser-Erdrutsch ausgelöst werden, Geschwindigkeiten von etwa 180 Kilometern pro Stunde (112 Meilen pro Stunde) erreichen. Diese Geschwindigkeit ließe in den Gebieten nahe des Erdrutsches kaum Zeit für herkömmliche Warnungen.

Bei Pisogne, nahe dem Nordende des Sees, könnte die erste Welle in weniger als 10 Sekunden eintreffen. Lovere, eine weitere Stadt am Seeufer, könnte die herannahenden Wassermassen innerhalb von etwa 25 Sekunden spüren. Entlang des nördlichen Ufers könnten Ortschaften innerhalb der ersten Minute betroffen sein, sodass den Bewohnern kaum Zeit bleibt, sich vom Ufer zu entfernen.

Weiter südlich würde sich die Situation über mehrere Minuten statt Sekunden entwickeln. In der Stadt Iseo deuten Simulationen darauf hin, dass der Wasserstand innerhalb von sechs bis sieben Minuten um etwa 5,5 Meter ansteigen könnte. In Sarnico, nahe dem südlichen Ende des Sees, könnten die ersten Wellen nach etwa zwölf Minuten eintreffen. Die genauen Auswirkungen hängen von der Größe, dem Ort und dem Verlauf eines möglichen Unterwassereinsturzes ab.

Die Spuren der mittelalterlichen Katastrophe reichen über die Sedimente unter dem Iseosee hinaus. Forscher untersuchten eine historische Handschrift aus der Vatikanischen Bibliothek, die das verheerende Erdbeben beschreibt, das Norditalien im Januar 1117 erschütterte. Der Bericht schildert über die Ufer getretene Seen und Siedlungen, die schwer zerstört wurden, was darauf hindeutet, dass das Erdbeben von starken Überschwemmungen begleitet wurde.

Auch die Gebäude rund um den See zeugen von jener Zeit. Die Pfarrkirche Sant’Andrea in Iseo wurde kurz nach dem Erdbeben von 1117 umfassend wiederaufgebaut. Laut Tsunami-Simulationen könnte das Wasser in der Nähe der Kirche etwa 3,5 Meter über den normalen Seespiegel gestiegen und rund 165 Meter landeinwärts vorgedrungen sein. Obwohl die genaue Ursache der historischen Schäden am Gebäude nicht geklärt werden kann, deutet die rekonstruierte Überflutung darauf hin, dass ein Tsunami die Siedlung erreicht hat.

Die gewaltige Unterwasserformation, die für die Katastrophen verantwortlich ist, entstand über Jahrtausende. Der Fluss Oglio transportiert Sedimente aus den umliegenden Alpentälern in den Iseosee und lagert sie dort ab, wo der Fluss am Nordende in den See mündet. Im Laufe der Zeit sammelten sich diese Ablagerungen zu einem großen Unterwasserdelta an und bildeten steile Unterwasserhänge, die Millionen Kubikmeter Sediment aufnehmen können.

Menschliche Aktivitäten haben diesen Prozess erheblich beschleunigt. Historische Abholzung, Landwirtschaft und Weidewirtschaft verstärkten die Erosion in der umliegenden Landschaft und führten dazu, dass größere Mengen Sedimente in das Flusssystem gelangten. Die Forscher schätzen, dass sich der Sedimenteintrag im Vergleich zu früheren Werten etwa verdreifacht hat, was das Wachstum der Unterwasserablagerungen beschleunigte.

Mit zunehmender Materialansammlung stieg die Belastung der Unterwasserhänge sprunghaft an. Erdbebenerschütterungen konnten dann den Einsturz gewaltiger Sedimentschichten auslösen, wodurch das Material in das tiefere Seebecken stürzte. Die rasche Bewegung verdrängte Wasser mit solcher Wucht, dass die in den Simulationen beobachteten enormen Wellen entstanden.

Wissenschaftler entdeckten zudem Hinweise auf einen weiteren bedeutenden Unterwassereinsturz im 6. Jahrhundert, was darauf hindeutet, dass es bereits vor den beiden mittelalterlichen Erdbeben zu katastrophalen Sedimentablagerungen gekommen war. Die geologischen Aufzeichnungen des Sees offenbaren somit einen wiederkehrenden Prozess, bei dem sich Sedimente über Jahrhunderte ansammeln, bei ausreichend starken Erschütterungen abstürzen und sich allmählich wieder aufbauen.

Mehr als 800 Jahre sind seit der Weihnachtskatastrophe von 1222 vergangen. In dieser Zeit transportierte der Fluss Oglio weiterhin Sedimente in den See und baute so allmählich das Unterwasserdelta wieder auf. Forscher warnen, dass diese erneute Ablagerung eine potenzielle Instabilitätsquelle unter dem nördlichen Becken geschaffen hat.

Die Küstenlinie oberhalb dieser Ablagerungen hat sich seit dem Mittelalter enorm verändert. Pisogne, Lovere und die umliegenden Siedlungen haben sich zu etablierten Gemeinden entwickelt, und der Iseosee ist ganzjährig ein beliebtes Touristenziel. Häuser, Straßen, Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen am Seeufer befinden sich in Gebieten, die bei einem weiteren größeren Unterwasser-Erdrutsch von plötzlichen Überschwemmungen bedroht wären.

Ähnliche Unterwasser-Hangrutschungen haben auch im Gardasee und im Comer See, zwei weiteren großen Seen in Norditalien, geologische Spuren hinterlassen. Zusammen mit dem Iseosee beherbergen diese Seen über 370.000 Anwohner und zahlreiche Besucher. Auch in anderen Teilen der Welt, darunter in Gebirgsseegebieten, wo steile Unterwasserhänge plötzlich abrutschen können, kam es bereits zu durch Erdrutsche ausgelösten Tsunamis.

Die Forscher konnten kein Datum für einen weiteren Einsturz ermitteln, und die Simulationen belegen nicht, dass ein zukünftiger Tsunami zwangsläufig 50 Meter hoch werden würde. Die Wellenhöhe hängt stark vom Sedimentvolumen, der Tiefe des Einsturzbeginns und der Richtung der Unterwasserbewegung ab. Alternative Modellszenarien ergaben deutlich unterschiedliche maximale Wasserstände.

Für die Bewohner der nördlichen Küste liegt die Gefahr jedoch in der außerordentlichen Geschwindigkeit, mit der sich ein solches Ereignis entwickeln könnte. Ein starkes Erdbeben könnte die Sedimente destabilisieren, einen Unterwasser-Erdrutsch auslösen und innerhalb von Sekunden Wellen auf nahegelegene Siedlungen zusteuern lassen. Die Gemeinden in unmittelbarer Nähe des Oglio-Deltas hätten am wenigsten Zeit zu reagieren.

Fast 900 Jahre nach einem der größten rekonstruierten See-Tsunamis der europäischen Geschichte haben sich die Sedimente, die zu dieser Katastrophe beitrugen, erneut unter dem Iseosee abgelagert. Die beiden mittelalterlichen Katastrophen hinterließen ihre Spuren tief unter der Wasseroberfläche, während sich moderne Städte an seinen Ufern gebildet haben. Ein weiterer gewaltiger Einsturz könnte verheerende Wellen auf diese Siedlungen loslassen, bevor die Bewohner das Ausmaß der Katastrophe vollständig erfassen können.