In den Bergen Südkoreas befindet sich der beeindruckende Gwigamseok-Fels – auch bekannt als „Schildkrötenfels“ –, ein gewaltiges steinernes Monument im „Donguibogam Village“ in Sancheong.

Das rund 127 Tonnen schwere Gebilde weist eine Oberfläche auf, die mit sechseckigen Mustern, Symbolen und Gravuren bedeckt ist – Strukturen, die an die Geometrie eines komplexen Schaltkreises erinnern.

Doch das wohl verblüffendste Detail findet sich in der Mitte: eine eingearbeitete Struktur, deren Form frappierend an einen modernen Mikroprozessor erinnert – mit Elementen, die an elektronische Verbindungen, Bauteile und Schaltkreise denken lassen.

In der lokalen Tradition wird dieser Fels mit der Lebensenergie „Qi“ in Verbindung gebracht. Viele Besucher kommen hierher, um den Stein zu berühren und sich symbolisch dessen Energie, Gesundheit und Glück zuteilwerden zu lassen.

Die Ähnlichkeit zwischen dem zentralen Muster und der Architektur eines modernen Prozessors ist faszinierend. Es gibt zwar keine archäologischen Belege dafür, dass es sich tatsächlich um eine Darstellung elektronischer Technologie handelt, doch die Geometrie des Steins lädt dazu ein, ihn aus einer völlig neuen Perspektive zu betrachten.

Ein monumentaler Fels, eine Sprache aus Symbolen und ein zentrales Design, das direkt aus dem Zeitalter der Mikrochips zu stammen scheint.

Die Archäologie hält noch immer Entdeckungen bereit, die unsere Vorstellungskraft herausfordern.

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