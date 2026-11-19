Die Theorien reichen von Militärtests bis hin zu Außerirdischen.

Über Cornwall wurde eine seltsame, unbekannte rote Kugel am Himmel gesichtet. In einem Video, das CornwallLive zugespielt wurde, filmt ein Autofahrer am Freitag (6. November) gegen 17:30 Uhr ein leuchtend rotes Licht, das am Himmel schwebte.

„Was zum Teufel ist das?“, fragt der Zeuge in St. Stephen-in-Branell bei St. Austell , der das Video aufgenommen hat, das Sie oben sehen können. „So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist seltsam!“ Eine Möglichkeit wäre, dass es sich bei der roten Kugel um eine Testdrohne handelt. In Cornwall gibt es mehrere Militärstützpunkte, darunter einen Stützpunkt der Royal Air Force in St. Mawgan, etwa 20 Kilometer entfernt in Newquay .

Zu den weiteren nahegelegenen Stützpunkten des Verteidigungsministeriums gehören die Armeereserve in Bodmin und das Truro Army Reserve Centre.

Das helle rote Leuchten ähnelt einer Leuchtrakete, allerdings bewegen sich Leuchtraketen in einem Bogen nach unten, während diese Kugel an Ort und Stelle zu bleiben schien.

Es könnte sich auch um eine Himmelslaterne handeln. Eine Himmelslaterne funktioniert, indem man in einer Papierlaterne ein Feuer entzündet und sie dann in die Atmosphäre aufsteigen lässt. Obwohl sie legal sind, werden sie von vielen Kommunen aufgrund von Brandschutzbedenken verboten.

Da die Bonfire Night Anfang dieser Woche stattfand und die Feierlichkeiten noch Tage danach andauerten, könnte es sein, dass die Laterne im Rahmen einer Feierlichkeit aufsteigen gelassen wurde.

Der ähnlichste Fall wie das rote Licht über St. Stephen betrifft „zwei rote Sterne, die miteinander tanzten, bevor sie scheinbar miteinander verschmolzen und sich unregelmäßig bewegten“, ein Phänomen, das angeblich im Jahr 2021 über Truro beobachtet wurde.

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