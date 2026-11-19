Über Deutschland passieren gerade drei Dinge gleichzeitig – eine Sturmserie durch einen extrem starken Jetstream, eine so frühe Umkehr des Polarwirbels wie noch nie seit 1948, und eine große Uneinigkeit der Wettermodelle zum ersten Advent.

Jetstream mit ca. 350 km/h – Sturmserie über Deutschland

Ein außergewöhnlich starker Jetstream schickt eine Serie von Tiefdruckgebieten über Deutschland.

Dienstag ist der eigentliche Sturmtag: Orkanböen vor allem im Norden, Westen und auf den Bergen, dazu verbreitet stürmische Böen auch im Binnenland.

Bis Freitag: Dauerregen, vor allem in den Staulagen der Mittelgebirge und Alpen, mit vollen Bächen, möglichen lokalen Überflutungen und nassen, rutschigen Straßen.

Gleichzeitig: „Ein Land, zwei Jahreszeiten“ – im Norden / Westen mild und stürmisch-regnerisch, im Süden / Osten kühler, in den Alpen kommt der Winter zuerst mit Schnee.

Polarwirbel: Rekord-Umkehr so früh wie noch nie seit 1948

Hoch über dem Nordpol hat sich der Wind ungewöhnlich früh umgedreht – ein sogenanntes Minor / frühes Major Sudden Stratospheric Warming-Signal.

Das ist der früheste derartige Fall seit Beginn der Aufzeichnungen 1948 und bricht damit einen Rekord, der bis 1968 zurückreicht.

Folge ist nicht automatisch Kälte: Zuerst wird der Polarwirbel geschwächt / verlagert, erst Wochen später kann das die Wetterlage in Europa umstellen – z. B. Richtung Blockade, Kaltluftausbrüche oder anhaltend milde Westlage.

Das Video vergleicht das mit den Jahren 2018 und 2021, in denen ähnliche stratosphärische Ereignisse später zu markanten Wetterphasen führten – betont aber, dass das kein 1:1-Vergleich ist.

Streit um den ersten Advent – und ein mögliches Monster-El-Niño

Für den ersten Advent sind sich die großen Modelle (z. B. ECMWF und GFS) überhaupt nicht einig: von mildem Westwetter bis zu einem winterlichen Kaltlufteinbruch ist alles dabei.

Das Video wertet 51 Modellläufe (Ensembles) aus: Die Streuung ist extrem groß – ein Zeichen dafür, dass die Lage nach der Polarwirbel-Umkehr besonders schwer vorhersagbar ist.

Zusätzlich im Blick: ein sich aufbauendes starkes El-Niño im Pazifik. Ein „Monster-El-Niño“ könnte den Dezember und den weiteren Winter global und auch in Europa beeinflussen – etwa über Verschiebungen des Jetstreams.

Prognose für den Dezember: keine sichere Aussage möglich. Wahrscheinlich bleibt es zunächst wechselhaft und nass, mit Chancen auf winterliche Phasen – aber auch mit dem Risiko, dass es bei einer milden Westlage bleibt.

Fazit: Was wir wissen – und was nicht

Sicher: Sturmserie jetzt, Dauerregen bis Freitag, Alpen-Schnee, und eine historisch frühe Polarwirbel-Umkehr. Unsicher: Was das für den ersten Advent und den Dezember genau bedeutet. Die Modelle streuen stark, weil die Stratosphäre gerade einen ungewöhnlichen Schritt gemacht hat. Wer in den nächsten Tagen reist, baut oder draußen arbeitet, sollte Sturm- und Regenwarnungen für seine Region tagesaktuell prüfen – und sich auf schnellen Wetterwechsel einstellen.

Video: