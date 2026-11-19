Eine Familie war zutiefst erschüttert, als ein durchsichtiges UFO in ihrem Haus in Oregon helle Lichter durch ein Schlafzimmerfenster strahlte, bevor es verschwand.

In einer Augenzeugenaussage, die beim National UFO Reporting Center (NUFORC) veröffentlicht wurde, wurde das mysteriöse Objekt als „silberfarben mit einer verzerrten, durchsichtigen Oberfläche, zwei sehr großen Lichtern und ohne erkennbare Form“ beschrieben.

Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr in einem Haus in Wilsonville. Die Augenzeugin, die mit „S“ bezeichnet wird, gab an, dass sie auf der Terrasse des Hauses saß, als es passierte.

„Ich bemerkte etwas, das aussah, als hätte ich es noch nie zuvor gesehen, wie es vom Himmel fiel. Fast so, als wäre ein Vogel in der Luft erschossen worden und dann abgestürzt“, sagte S gegenüber NUFORC.

„Das Objekt verwandelte sich blitzschnell von einem Rechteck in eine große Kugel und dann wieder in eine kleine. Ich zeigte auf meinen Partner und meine Tochter: ‚Da fällt etwas vom Himmel!‘“

Dem Bericht zufolge flüchtete das 12-jährige Mädchen um 21:14 Uhr aus ihrem Zimmer, als helle Lichter im ganzen Raum aufleuchteten. Als die Eltern ins Zimmer eilten, sahen sie ein riesiges Objekt, das draußen vor dem Fenster schwebte und von dem Lichter ins Innere gerichtet waren.

„Zum Glück konnte meine 12-Jährige ein Foto davon machen, während es passierte“, sagte S.

S berichtete, dass ihr nach der Sichtung übel gewesen sei und sie Gleichgewichtsstörungen gehabt habe, während ihre Tochter die ganze Nacht über immer wieder Kopfschmerzen hatte. Am nächsten Tag ging es beiden besser.

Der Vorfall ereignete sich am 25. August 2026, und S meldete ihn noch am selben Tag an NUFORC .

Sie berichtete dem NUFORC-Ermittler Keith Bickford, dass das Objekt rechteckig gewesen sei und wie aus dem Nichts vom Nachthimmel gefallen sei.

Dem Bericht zufolge verwandelte sich das Objekt kurz nach seinem Aufprall schnell in eine „riesige Kugel“, hinter der eine „seltsame“ Ader herfloss.

Es hatte einHinterher folgte ein Strom, der aussah wie Rauch? Aber es war kein Rauch‘, sagte S.

S, ihr Partner und ihre Tochter rannten zurück ins Zimmer und fanden „dieses große Objekt, das immer noch schwebte und direkt auf ihr Zuhause zusteuerte“.

„Es schwebte fast eine Minute lang dort und verschwand dann einfach! Meine Tochter hat es sich angesehen, bevor sie uns holte, und sagte, es sähe aus wie durchsichtiges Silber, als es näher kam“, erklärte der Augenzeuge.

Die Tochter sagte, sie habe den Gegenstand als Erste entdeckt und nach ihren Eltern gerufen, damit diese auch nachsehen.

Sie beschrieb es als etwa drei Meter breit.Flugzeuge, deren Nase scheinbar nach oben geneigt war.

Bickford schrieb in dem Bericht: „Ich habe zwei Landwirte kontaktiert, die Grundstücke in der Gegend besitzen, und beide setzten Drohnen Tag und Nacht zur Pflanzenpflege ein, aber keine der Drohnen hatte annähernd die in diesem Bericht angegebene Größe.“

„Sowohl das Sheriffbüro von Clackamas County als auch die Polizei von Wilsonville erhielten an diesem Abend keine Meldungen über unbemannte Flugobjekte (UAPs) oder UFOs. FlightRadar24 zeigte nichts an. Ich klassifiziere dies als eine ungewöhnliche Sichtung.“

NUFORC berichtete im Oktober über einen weiteren mysteriösen Vorfall, bei dem Piloten, die über Ohio flogen, ein seltsames Objekt in der Nähe entdeckten.ihr Flugzeug, nur um dann zu erfahren, dass auf dem Radar nichts zu sehen war.

Ein Pilot fertigte ein Foto des Objekts an, das er in einem anschließenden Interview mit NUFORC-Ermittler Ben Hansen beschrieb. Die Begegnung ereignete sich am 16. August.

„Die Oberfläche war silbern und hochglänzend, wie reines, poliertes Metall“, heißt es im Bericht des Ermittlers, in dem der Pilot lediglich als „J.“ identifiziert wurde.

„J beschrieb die UAP als gleichmäßig, pillenförmig. Es gab keine Verformungen oder Falten an der Oberfläche, und sie war auch nicht nach unten hin verjüngt“, schrieb Hansen.

Die Besatzung sichtete weder auf ihrem Kollisionswarnsystem noch in ihrer Flugverfolgungs-App ein anderes Flugzeug. LautLaut dem Bericht teilten die Fluglotsen des Cleveland Centers ihnen außerdem mit, dass auf dem Radar keine Flugzeuge oder unidentifizierte Objekte zu sehen seien.

J glaubte, das Objekt könnte aus Gewitterwolken stammen, zwischen denen die Piloten hindurchfliegen wollten.

Er stellte infrage, ob ein Ballon unter diesen Bedingungen hätte überleben können, und berichtete, dass ihr eigenes Flugzeug nach dem Eintritt in die Wolken Vereisung des Triebwerks und mäßige Turbulenzen erlebt habe.

Das NUFORC bestätigte, dass die Federal Aviation Administration (FAA) kein Objekt auf dem Radar erfasst und keine Übereinstimmungen in der Datenbank für geplante Ballonstarts gefunden hat.

„In Verbindung mit der Schätzung des Zeugen, dass das Objekt mindestens 30 Fuß hoch war und„Da es eine gleichmäßige Form ohne Verjüngung nach oben oder unten aufweist, stellt es die Ballontheorie vor einige Herausforderungen“, sagte Hansen in dem Bericht.

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