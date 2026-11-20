Die Menschheit hatte schon immer genug Sorgen, aber im Jahr 2026 scheint sich das noch zu verschärfen. Wenn es nicht gerade die drohende Gefahr eines Dritten Weltkriegs oder die Auslöschung durch eine nukleare Apokalypse ist, dann sind es extreme Wetterereignisse, Bedrohungen aus dem Weltraum durch Kometen und Außerirdische und die Vorstellung, dass wir von unserem eigenen Weltraumschrott ersticken werden. Ach ja, und die zahlreichen Bedenken bezüglich künstlicher Intelligenz dürfen wir auch nicht vergessen.

Wenn es nicht darum geht, dass wir uns das Leben nicht mehr leisten können, weil KI unsere Arbeitsplätze übernimmt, was ist dann mit dem Konzept, dass KI einfach außer Kontrolle gerät und die Menschheit auslöscht ?

Wir möchten nochmals betonen, dass nicht alle KI schlecht ist und dass sie (bei korrekter Anwendung) für alles Mögliche sehr nützlich sein kann, von der Organisation unseres Lebens bis hin zur Unterstützung bei medizinischen Diagnosen .

Nun hat jemand Elon Musks Grok benutzt, um das Gruseligste zu enthüllen, von dem „niemand“ etwas weiß.

Um uns allen noch etwas mehr schlaflose Nächte zu bereiten, wandte sich der Nutzer Adrián Sanpei an Musks frechen Chatbot X mit der Frage: „Hey @grok, was ist das Gruseligste im Universum, von dem fast niemand etwas weiß?“

Nachdem er kryptische VisionQuest- Codes gelöst hatte, nutzte Grok seine Fähigkeiten sinnvoll und warnte vor dem Zerfall des falschen Vakuums im Weltraum .

Was für die meisten von uns wie Kauderwelsch klingt, fasste Grok wie folgt zusammen: „Das Universum könnte sich in einem metastabilen Zustand befinden. Jederzeit und überall könnte zufällig eine Blase aus echtem Vakuum entstehen, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und die Gesetze der Physik außer Kraft setzen, wodurch alle Materie ohne Vorwarnung vernichtet würde.“

Offenbar weiß fast niemand außerhalb der theoretischen Physik davon.

Die Sache ist die: Jetzt, wo wir davon wissen, ist es eigentlich kein Geheimnis mehr.

Sanpei antwortete kurz und bündig: „Danke, dass du meine Angstzustände noch verschlimmert hast, Grok.“

Andere dankten dem Chatbot für seine Ehrlichkeit und meinten, es hätte schlimmer kommen können. Jemand anderes antwortete: „Das ist wahrscheinlich der am wenigsten beängstigende Weg. Sofort.“

Es gab auch zahlreiche Vorschläge für weitere furchterregende Dinge, darunter beliebte Optionen wie der Ozean, die Unermesslichkeit des Universums und die bloße Vorstellung von Unendlichkeit. Vielleicht solltest du den Thread lieber nicht lesen, denn wir müssen Sanpei zustimmen, dass er etwas beunruhigend sein kann.

Um den Zerfall des falschen Vakuums zu erklären, stellen Sie sich das Vakuum des Weltraums wie eine Kugel vor, die in einer Senke an einem Hang liegt. Obwohl sie sich stabil anfühlt, befindet sie sich nicht an ihrem absoluten Tiefpunkt. Wenn die Kugel (unser Universum) tiefer in die Senke gelangt, kann sie noch stabiler werden. Die kleine Senke, in der wir uns befinden, wird als falsches Vakuum bezeichnet, der tiefere Bereich als das „wahre Vakuum“.

Die Idee wurde erstmals in den 1970er Jahren vorgeschlagen. Michail Woloschin, Ilja Kobsarew und Lew Okun veröffentlichten 1974 eine Studie über den potenziellen Zerfall des falschen Vakuums, gefolgt von Sidney Colemans berühmter Arbeit „Das Schicksal des falschen Vakuums“, in der eine mathematische Theorie detaillierter entwickelt wurde.

Auch wenn es nur theoretisch ist, haben Physiker die Hypothese aufgestellt, dass sich eine winzige Blase des wahren Vakuums bilden, sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnen und wieder schließen könnte und uns in eine Realität ziehen würde, in der die Gesetze der Physik und die Eigenschaften der Materie völlig anders sind.

Einige Szenarien legen nahe, dass Galaxien, Sterne und sogar biologisches Leben überleben könnten, während andere auf den sofortigen Gravitationskollaps des Universums hinweisen.

Die gute Nachricht ist, dass das Universum möglicherweise sehr lange in einem stabilen Zustand zu sein scheint, bevor es in seinen wirklich stabilen Zustand übergeht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nicht wissen, wann oder ob das passieren wird.