Eines der Bücher, die Ende 1945 in einem versiegelten Krug nahe Nag Hammadi (Ägypten) gefunden wurden, trägt keinen eigenen Titel. Gelehrte bezeichnen es als „Vom Ursprung der Welt“.

Es schildert, wie Adam erschaffen wurde. Als seine Erschaffung abgeschlossen war, blieb er „wie ein lebloses Gefäß“ zurück, denn „es war kein Geist in ihm.“

Und als der oberste Herrscher sich an die Worte der Pistis erinnerte, fürchtete er, „dass der wahre Mensch in seine“ – also die von ihm geformte – „Gestalt eintreten und deren Herr werden könnte.“

Daher ließ er sie vierzig Tage lang ohne Seele, zog sich zurück und überließ sie sich selbst.

Am vierzigsten Tag sandte Sophia Zoe ihren Odem in den seelenlosen Adam. „Er begann, sich auf dem Boden zu bewegen.“

Dies ist von Bedeutung, da in diesem Text der Herrscher, der Adams Gestalt formte, fürchtete, der wahre Mensch könne in sie eintreten und die Kontrolle übernehmen.

Es handelt sich um einen religiösen Text; das Zitat stammt aus der Übersetzung von Bethge und Layton in „The Nag Hammadi Library“. Die Manuskripte werden gemeinhin auf das 4. Jahrhundert datiert, wobei über den Zeitpunkt der ursprünglichen Entstehung der Texte Uneinigkeit herrscht.

Ein Schöpfer, der fürchtet, jemand anderes könnte sein Werk übernehmen – oder eine uralte Erzählung darüber, was einen Körper zum Leben erweckt?