Die in dänischen Klöstern gefundenen menschlichen Skelette haben etwas offenbart, das nicht ganz zusammenpasst. Datierungen ergaben, dass die Knochen älter sind als die Gebäude, in denen sie gefunden wurden. Dies ist jedoch aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers im System falsch.

Wissenschaftler haben einen Fehler in der Radiokohlenstoffdatierung entdeckt. Eine Studie an Skeletten aus dänischen Klöstern ergab, dass diese deutlich älter sind als die Gebäude, in denen sie bestattet wurden. In einigen Fällen stammen sie sogar aus vergangenen Jahrhunderten. Die Forscher führen dies auf einen Fehler in der Funktionsweise der Radiokohlenstoffdatierung zurück. Von den 27 Individuen, deren Gebeine in mittelalterlichen dänischen Klöstern ausgegraben und analysiert wurden, waren sechs älter als die Klöster selbst.

Ein in der dänischen Stadt Svendborg begrabenes Skelett wurde auf die Zeit zwischen 1100 und 1155 n. Chr. datiert. Das Kloster wurde jedoch erst 1236 erbaut. Ein weiteres, in Viborg gefundenes Skelett stammt aus dem Jahr 976 n. Chr., also mehr als ein Jahrhundert vor der Errichtung des Klosters. Ein Kommentar in der Fachzeitschrift „npj Heritage Science“ liefert Hinweise auf die wahrscheinlichen Zusammenhänge.

In einer Warnung an Archäologen, die mittelalterliche menschliche Überreste datieren, weisen Forscher darauf hin, dass die Radiokohlenstoffdatierung bei Menschen und Tieren, die sich hauptsächlich von Landtieren und -pflanzen ernähren, gut funktioniert. Bei Personen, die viel Fisch essen, tritt jedoch der sogenannte Reservoir-Effekt ein. Dieser liegt daran, dass Flüsse, Seen und Ozeane unterschiedliche Verhältnisse von Kohlenstoffisotopen aufweisen. Gewässer können daher etwa 15 Prozent weniger Kohlenstoff-14 enthalten als die Atmosphäre.

Die Radiokohlenstoffdatierung beginnt mit kosmischer Strahlung, die mit Stickstoff in der Atmosphäre reagiert und geringe Mengen an Kohlenstoff-14 erzeugt. Bäume und Pflanzen nehmen diesen Kohlenstoff aus der Luft auf, der dann in die Tiere gelangt, die sie fressen. Wenn die Tiere sterben, wird ihren Zellen kein neues Kohlenstoff-14 mehr zugeführt, und der Gehalt sinkt kontinuierlich.

Wissenschaftler analysieren den Kohlenstoff-14-Gehalt in ihren Knochen und vergleichen ihn mit bekannten historischen Werten des Isotops in der Atmosphäre, um das Alter der Organismen zu berechnen.

Die Zahlen unterscheiden sich jedoch für Fleischesser und Fischesser. Wie bereits erwähnt, ist der Kohlenstoff-14-Gehalt im Wasser geringer als in der Atmosphäre. Das bedeutet, dass Personen oder Tiere, die sich hauptsächlich von Meerestieren ernährten, älter erscheinen, als sie tatsächlich sind. „In Extremfällen kann beispielsweise ein Fisch aus dem Rhein bis zu 1300 Jahre älter erscheinen als ein zur gleichen Zeit lebender Landorganismus“, so Kaare Lund Rasmussen, Archäometrist an der Universität von Süddänemark.

Es gibt jedoch keine feste Zahl, die aus dem Datierungsergebnis abgeleitet werden kann, da „der Effekt enorm variiert und von null bis zu 1000 Jahren reichen kann“.

In Bezug auf die dänischen Skelette schrieben die Forscher: „Im christlichen mittelalterlichen Europa war der Fleischkonsum während der Fastenzeit eingeschränkt.“ Das Fleisch von Süßwasserfischen galt jedoch im Vergleich zu Fleisch von Warmblütern und Meeresfischen als „kalt“ oder „neutral“, und in manchen christlichen Kreisen und Kulturen wurde es sogar als prestigeträchtiges Nahrungsmittel betrachtet.

Auch Überreste aus der Steinzeit zeugen von einem anomalen Alter

Unterdessen war der Stickstoff-15-Gehalt in allen Proben erhöht, was typisch für marine Ökosysteme ist. Das Team beobachtete dasselbe Phänomen bei Knochenfunden aus anderen Regionen. So waren menschliche Überreste aus der Steinzeit, die auf dem Balkan gefunden wurden und von Pfeilen aus Tierknochen durchbohrt waren, 500 Jahre älter als die Pfeile selbst.

„Es ist wichtig zu prüfen, ob die ausgegrabenen Knochen durch den Süßwasser-Reservoir-Effekt beeinflusst wurden und, falls ja, wie stark dieser Effekt ist“, so das Team. Sie empfehlen, den Stickstoff-15-Gehalt in den Knochen zu messen, um ein genaueres Alter zu bestimmen.

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