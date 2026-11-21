Deutschland wird gerade zweigeteilt – im Norden klarer Himmel und Frost, im Süden Regen und bis zu 13 Grad. Im Schwarzwald kommen bis Samstag bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen, der Rhein steigt nach dem längsten Niedrigwasser seit Beginn der Aufzeichnungen wieder an – und der erste Schnee bis ins Flachland kommt diesmal nicht von Norden, sondern von Süden.

Ein Land, zwei Welten – Sturmtief Uma

Heute: Sturmtief Uma bringt Sturm, Regen und eine scharfe Wettergrenze quer durch Deutschland.

Norden: Klarer Himmel, kalte Luft, Nachtfrost, teilweise Glätte – eher spätherbstlich-winterlich.

Süden: Milde Luft, Dauerregen, bis zu 13 Grad, in den Staulagen der Mittelgebirge und Alpen sehr hohe Regenmengen.

Eine Woche Regen: Vor allem im Süden und Südwesten bleibt es über Tage nass – keine kurze Schauerphase, sondern anhaltender, ergiebiger Regen.

Der Rhein dreht um – nach Rekord-Niedrigwasser

Der Rhein hatte das längste Niedrigwasser seit Beginn der Aufzeichnungen – mit Problemen für Schifffahrt, Industrie und Wasserversorgung.

Jetzt dreht die Lage: Durch den Dauerregen im Einzugsgebiet steigt der Pegel wieder deutlich an.

Das entlastet die Schifffahrt, kann aber lokal auch Hochwasser-Risiko an Nebenflüssen und in den Staulagen bedeuten – vor allem dort, wo Böden bereits gesättigt sind.

Das Wochenende: Die Linie kippt – Schnee von der falschen Seite

Die Wettergrenze – die „Linie“ zwischen kalter Nordluft und milder Südluft – kippt am Wochenende.

Normalerweise kommt der erste Schnee bis ins Flachland aus dem Norden. Diesmal kommt er aus dem Süden: Ein Tief zieht von Süden heran, saugt von Norden Kaltluft an und lässt den Regen in Schnee übergehen.

Warum gerade der Süden? Weil dort die Feuchtigkeit liegt – und weil die Kaltluft von Norden unter die feuchte Südluft geschoben wird. Genau an dieser Grenze fällt Schnee, teils bis ins Flachland.

Kälteste Nacht und Alpen: In der kältesten Nacht drohen im Norden und Osten Frost und Glätte, in den Alpen und höheren Lagen kommt viel Neuschnee zusammen – für Skigebiete ein früher Winterstart, für den Verkehr ein Risiko.

Region für Region – und der Streit um den ersten Advent

Norden / Osten: Kalt, klar, Frost, wenig Niederschlag – aber Glättegefahr in den Nächten.

Mitte: Übergangszone – je nach Lage der Linie Regen, Schneeregen oder Schnee, mit den größten Unsicherheiten.

Süden / Südwesten: Zuerst Regen, bis Samstag lokal bis 150 Liter/qm im Schwarzwald, dann Übergang in Schnee – auch im Flachland möglich.

Alpen: Viel Schnee, winterliche Verhältnisse, Lawinengefahr steigt mit dem Neuschnee.

Erster Advent: Die Modelle streiten weiterhin. Die Auswertung aller 51 Läufe des europäischen Modells zeigt eine große Streuung – von mildem Westwetter bis zu einem winterlichen Kaltlufteinbruch ist alles dabei.

Fazit: Was wir wissen – und was nicht

Sicher: Zweiteilung Deutschlands jetzt, Dauerregen im Süden bis Samstag, Rhein steigt wieder, Schnee kommt diesmal von Süden, Frost und Glätte im Norden. Unsicher: Wo genau die Schneegrenze am Wochenende verläuft und was der erste Advent bringt – die Modelle sind sich uneinig, weil die Lage nach der frühen Polarwirbel-Umkehr besonders labil ist. Für die kommenden Tage gilt: Regionale Warnungen tagesaktuell prüfen, im Süden mit Hochwasser und im Norden mit Frost / Glätte rechnen.

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