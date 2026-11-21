In den sozialen Medien kursieren Bilder eines fliegenden, untertassenförmigen Objekts am Himmel nahe Créteil (Paris). Handelt es sich um ein UFO oder ein rein irdisches Phänomen?

Diese Frage amüsiert und fasziniert die Internetnutzer gleichermaßen.

Das Video verbreitete sich rasend schnell. Es zeigt ein Objekt, das einer fliegenden Untertasse ähnelt und allerlei Theorien befeuerte.

In den Kommentaren stellten viele infrage, was sie da sahen, während andere lieber lachten.

Einige brachten sogar den Namen Sylvain Durif ins Spiel, den „kosmischen Christus“, der für seine Prophezeiungen über Außerirdische bekannt ist: Was, wenn er die ganze Zeit Recht gehabt hätte?

Gibt es noch weitere, bodenständige Erklärungen?

Bislang lässt sich die Natur des Objekts nicht bestimmen. Drohne, Ballon, Spiegelung oder gar ein Schwindel: Es gibt zahlreiche Theorien.

Während wir auf weitere Informationen warten, sorgt die mysteriöse fliegende Untertasse in Créteil weiterhin für Gesprächsstoff.

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