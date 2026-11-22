Im April 1980 berichtete eine Zeitschrift über eine zweite Persönlichkeit, die bei Electra Barclay – einer damals 18-jährigen verheirateten Frau – während Sitzungen mit einem Parapsychologen zum Vorschein kam.

Sie nannte sich „Inkra“; die Zeitschrift bezeichnete sie als einen außerirdischen Geist vom Planeten Sefkia, der außerhalb unseres Sonnensystems liegt. Dieser Geist behauptete zudem, einst in Atlantis gelebt zu haben.

Der griechische Parapsychologe George Vouloukos leitete die Sitzungen, die meist montags vor einer kleinen Gruppe von Beobachtern stattfanden. Seinen Schilderungen zufolge sprach Inkra eine Sprache, die Electra normalerweise nicht verwendete, und schrieb in einer Schrift, die der der alten Maya ähnelte. Etwa hundert Wörter konnten mithilfe von Korrespondenten in Amerika entschlüsselt werden.

Den Erzählungen zufolge reichten die Themen, die Inkra ansprach, von Kernphysik und Antriebssystemen für Raumschiffe bis hin zu einem Kristall, den die Atlanter im Bermudadreieck platziert haben sollen. Zudem wurde berichtet, dass die Bewohner von Sefkia ungewöhnlich große Augen hätten.

Im „King Paul“-Krankenhaus dokumentierte Vouloukos Veränderungen ihrer Gehirnströme, ihres Blutdrucks und ihrer Herzfrequenz, die auftraten, wenn Inkra erschien oder wieder verschwand.

Dies ist insofern von Bedeutung, als Dimitros Binis, der Leiter der Neurologie am „King Paul“-Krankenhaus, bei mehreren Untersuchungen anwesend war. Laut der Zeitung The Globe kam er zu dem Schluss, dass sich die neurologischen Veränderungen weder durch psychologische noch durch physische Ursachen erklären ließen.

Die Darstellung stützt sich auf Berichte aus dem Jahr 1980 in der Zeitschrift Gynaika sowie auf einen Artikel in The Globe aus dem Jahr 1981. Vouloukos selbst zog auch andere Erklärungen in Betracht – etwa die Präsenz eines anderen Geistes oder eine Form von Selbsthypnose – und regte weitere Untersuchungen an.

Ein Geist von Sefkia – oder eine Art Selbsthypnose?