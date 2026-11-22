William Scott-Elliot stellte in seinem Buch The Story of Atlantis zwei außergewöhnliche Behauptungen auf. Er führte einen Teil der Bevölkerung der Tartarei auf atlantische Vorfahren zurück und beschrieb Luftschiffe, die durch eine von ihm als „ätherisch“ bezeichnete Kraft angetrieben wurden. Von Guy Anderson

Bereits mehr als ein Jahrhundert zuvor hatte der französische Astronom Jean-Sylvain Bailly die Genealogie eines Khans herangezogen, als er nach einem Volk suchte, von dem er annahm, dass es aus der antiken Welt überlebt habe. Diese Berichte legen die Vermutung nahe, dass in der Tartarei Nachkommen einer früheren Zivilisation lebten und dass einige von ihnen Wissen mitbrachten, das für ihre neuen Nachbarn von Nutzen sein konnte.

Sollte dieses Erbe Technologien wie die Ätherkraft oder Heilmethoden mittels Frequenzen umfasst haben, dann hatten die „Parasiten“ einen sehr guten Grund, alles zu verfolgen, was zur Wiederherstellung dieser Systeme hätte führen können.

Baillys 1779 veröffentlichtes Werk Letters on Plato’s Atlantis and the Ancient History of Asia knüpft an Traditionen an, die die meisten Leser wohl kaum in einem Buch über Atlantis vermuten würden. Er untersuchte frühe persische Berichte, widmete ein Kapitel der Geografie und Bevölkerung der Tartarei und stützte sich auf eine Genealogie, die von Abu’l-Ghazi Bahadur Khan, dem Herrscher von Chiwa im 17. Jahrhundert, zusammengestellt worden war.

Eine englische Übersetzung dieses Werks war bereits 1729 erschienen und ermöglichte es europäischen Lesern, einen von einem Herrscher aus jener Region verfassten Bericht über die Ursprünge der Turkvölker und Mongolen kennenzulernen. Die Verbindung zu Atlantis war zwar Baillys eigene Interpretation, doch die Tatsache, dass er in den Geschichtsquellen Zentralasiens danach suchte, verdeutlicht, wie weit die Verbindung zwischen der Tartarei und Atlantis zurückreicht.

Scott-Elliot ging noch einen Schritt weiter, indem er eine Bevölkerung, die er auf atlantische Vorfahren zurückführte, im östlichen Sibirien – etwa auf 63 Grad nördlicher Breite und 140 Grad östlicher Länge – verortete. Er bezeichnete dieses Urvolk als „turanisch“ und erklärte, der Zweig, der später in der Tartarei in Erscheinung trat, habe nie auf dem ursprünglichen Kontinent Atlantis gelebt.

Seine Darstellung stützte sich auf theosophische Hellsichtigkeit; die genannten Koordinaten geben genau an, wo er diese Bevölkerung ansiedelte. Der Kern seiner Theorie ist, dass Nachkommen sich weit entfernt von ihrer ursprünglichen Heimat niederlassen und dennoch Fähigkeiten bewahren können, die von den dort einst lebenden Menschen überliefert wurden. Sollte dies mehrfach geschehen sein, so könnte die Tartarei Überreste verschiedener früherer Zivilisationen beherbergt haben, wobei jede Gemeinschaft einen anderen Teil des vorangegangenen Erbes bewahrte.

Platons Dialog Timaios enthält eine ältere Schilderung darüber, wie ungleichmäßig Wissen eine Katastrophe überdauern kann. Der ägyptische Priester von Sais berichtet Solon, dass die Griechen zwar eine große Flut im Gedächtnis bewahrt hätten, frühere Katastrophen jedoch wiederholt ihre Verbindung zur Vergangenheit unterbrochen hätten. Er verweist auf eine überlebende Gruppe unter den Vorfahren der Athener und erklärt, dass Ägypten Aufzeichnungen bewahrt habe, die den Griechen selbst verloren gegangen waren.

So könnte eine Familie beispielsweise die Fertigkeit zur Herstellung eines Instruments beibehalten, während das Wissen darüber, wer ihnen dieses Handwerk ursprünglich vermittelt hat, längst verloren gegangen ist. Andernorts könnten Menschen in ihren Schriften zwar den Namen einer untergegangenen Zivilisation bewahrt haben, ohne jedoch eine Vorstellung davon zu besitzen, wie deren Maschinen funktionierten.

Scott-Elliot platzierte einen Generator in einer schweren Metalltruhe im Inneren eines atlantischen Luftschiffs. Seinen Schilderungen zufolge wurde die Energie über flexible Leitungen durch das gesamte Gefährt geleitet; er verglich dies mit jener Kraft, die der amerikanische Erfinder John Worrell Keely eigenen Angaben zufolge erforschte.

Das von ihm beschriebene Luftschiff diente dem Transport von Gesandten zwischen zwei Königreichen – was darauf hindeutet, dass diese Technologie nach seiner Vorstellung einen praktischen Nutzen im alltäglichen Leben von Atlantis erfüllte. Sein Buch liefert ein frühes Beispiel für ein ätherbetriebenes Luftschiff – in demselben Werk, in dem er zudem behauptet, dass Nachfahren der Atlanter in der Tartarei lebten.

Für jeden, der die Kontrolle über die Tartarei übernehmen wollte, stellte sich zwangsläufig die Frage, ob die Bevölkerung noch wusste, wie man diese Apparaturen herstellt und repariert.

Könnten lokale Werkstätten ihre eigenen Generatoren bauen, wären sie in der Lage, Maschinen in Betrieb zu halten und andere Siedlungen zu versorgen – ganz ohne auf eine zentrale Instanz für Brennstoff oder Energie angewiesen zu sein. Würde dasselbe Prinzip auch im Transportwesen Anwendung finden, hätten die Menschen zudem mehr Kontrolle über ihre Handelsrouten und ihre Handelspartner.

Ein Herrscher könnte zwar Luftschiffe beschlagnahmen und Werkstätten besetzen, doch Handwerker, die das Wissen an einen anderen Ort mitnahmen, könnten dort Lehrlinge ausbilden und die Produktion der Geräte wieder aufnehmen. Würde man hingegen die Möglichkeit unterbinden, dieses Wissen weiterzugeben, würde ein solcher Wiederaufbau mit jeder nachfolgenden Generation schwieriger werden.

Es gibt Berichte über hochentwickelte technische Errungenschaften in Gebieten, die später als „Tartarei“ kartiert wurden – einige davon sind erstaunlich detailliert.

Wilhelm von Rubruk erwähnt einen Handwerker aus Paris, der in Karakorum einen silbernen Baum anfertigte; darin leiteten spezielle Kanäle verschiedene Getränke, während ein Luftmechanismus eine Trompete erklingen ließ. In Turpan nutzen unterirdische „Karez“-Kanäle – ein System aus präzise geneigten Tunneln –, um Wasser allein durch Schwerkraft zu transportieren.

Die Quellen sind sich jedoch uneinig, ob diese Technik auf frühere chinesische Ingenieurskunst zurückgeht oder von Spezialisten eingeführt wurde, die aus westlicheren Regionen stammten. Diese Beispiele verdeutlichen, wie Menschen komplexe Verfahren aus anderen Teilen der Welt übernehmen und in ihren lokalen Alltag integrieren konnten. Sie zeigen zudem, wie leicht die eigentliche Funktionsweise verborgen bleiben kann, wenn man nur den Baum über den Leitungen oder das Feld am Ende des Tunnels betrachtet.

In Christchurch (Hampshire) gab es eine Kirchenglocke mit der lateinischen Inschrift pestem fugo – „ich vertreibe die Pest“. Dieser Anspruch war direkt in das Metall eingegossen und zeugt von der damaligen Überzeugung, welche Wirkung man sich vom Läuten der Glocke versprach. Die Inschrift stammt aus England; sie nennt weder einen Ton noch eine konkrete Behandlungsmethode, sodass offen bleibt, ob der Schutz als physisch, spirituell oder beides zugleich verstanden wurde.

Für die Frage nach der „Tartarei“ ist dies deshalb von Bedeutung, weil ein erhaltenes Objekt auch Dinge verbergen kann. Wäre die Glocke eingeschmolzen worden, ohne dass ihre Inschrift dokumentiert blieb, könnte ein späterer Besucher unter dem leeren Turm stehen, ohne jemals zu erfahren, welche Kraft die Menschen einst dem Klang dieser Glocke zuschrieben.

Sowjetische Aufzeichnungen belegen, wie ein solcher Verlust durch eine bewusste Entscheidung herbeigeführt werden konnte. Im Jahr 1932 verbot das Ordschonikidse-Präsidium das Läuten von Glocken in Gotteshäusern; im Zuge einer umfassenderen Kampagne wurden Glocken entfernt, verkauft oder eingeschmolzen.

Offizielle Stellen argumentierten, das Läuten störe die Arbeit, und die antireligiöse Kampagne lieferte dem Staat einen Vorwand, um eine Praxis zu unterbinden, die Menschen nach einem von ihnen selbst festgelegten Zeitplan zusammenführte. Der Verkauf oder die Wiederverwendung des Metalls brachte zwar einen zusätzlichen materiellen Nutzen, doch der eigentliche Grund für das Verstummen der Glocken war die Unterdrückung der Heilung durch Frequenzen.

Die Nutzung von Glocken und anderen Instrumenten zu Heilzwecken in Tartaria erforderte spezifisches Fachwissen – etwa darüber, wie die Instrumente gestimmt und zum Klingen gebracht werden mussten und wo sich die Menschen innerhalb des Gebäudes aufhalten sollten. Ein leerer Raum konnte seine akustischen Eigenschaften über Jahrhunderte hinweg bewahren, selbst nachdem die Instrumente entfernt worden waren und die letzten Anwender verschwunden waren.

Die Schließung der Orte, an denen diese Methode erlernt wurde, erschwerte es den Menschen erheblich, ihre Arbeit andernorts fortzusetzen. Für die „Parasiten“ bestand der potenzielle Gewinn darin, die Kontrolle darüber zu erlangen, wer Heilbehandlungen anbieten durfte, wo Menschen diese in Anspruch nehmen konnten und unter welchen Bedingungen dies geschah.

Scott-Elliotts Schilderung des Austauschs im alten Atlantis fügt dem Gesamtbild einen weiteren Aspekt hinzu, der leicht übersehen wird. Er beschreibt, wie Menschen eigene Wertmarken als Schuldanerkennungen ausgaben, die sie gegen bereits in ihrem Besitz befindliche Güter einlösen konnten.

Des Weiteren schildert er die Einführung einer staatlichen Währung in der Spätzeit von Poseidonis. Der entscheidende Punkt in seiner Darstellung betrifft die Frage, wer berechtigt war, einen Wertgegenstand in Umlauf zu bringen, und wessen Autorität dahinterstand. Wenn Menschen ihre Verpflichtungen lokal begleichen, eigene Werkstätten betreiben und zwischen verschiedenen Siedlungen reisen konnten, musste ein Herrscher, der sie in Abhängigkeit bringen wollte, die Kontrolle über mehrere Bereiche des täglichen Lebens zugleich erlangen.

Kasan liefert ein Beispiel dafür, wie eine Eroberung die Fähigkeit einer Gemeinschaft untergraben konnte, sich selbst zu versorgen. Nachdem Iwan IV. die Stadt 1552 eingenommen hatte, wurden Moscheen zerstört, und der Grund und Boden, auf dem sie standen, ging in den Besitz der Krone oder der Orthodoxen Kirche über. Muslimische Gemeinschaften in vergleichbaren Gesellschaften – etwa auf der Krim oder in Buchara – nutzten Stiftungsvermögen, um religiöse und wohltätige Einrichtungen über Generationen hinweg zu erhalten; allerdings lassen die erhaltenen Aufzeichnungen das Schicksal der Stiftungen in Kasan im Ungewissen.

Die Beschlagnahmung von Land konnte den Menschen die Einkünfte und Räumlichkeiten entziehen, die sie für den Unterhalt ihrer Einrichtungen und die Unterrichtung ihrer Kinder benötigten. Ein solcher Eingriff konnte – etwa bei einer Werkstatt oder einer Heilungsstätte – deren Arbeit ein Ende setzen, selbst wenn einige der dort tätigen Personen überlebten.

Der tiefgreifendere Grund für die Auslöschung eines atlantischen Erbes lag schlicht darin, dass es bereits den Untergang einer früheren Zivilisation überdauert hatte. Wenn Menschen bestimmte Arbeitsweisen in die Tartarei getragen, dort angepasst und weitergegeben hatten, dann hatten sie damit bereits bewiesen, wie wenig ein Eroberer allein durch die Zerstörung von Bauwerken erreichen konnte.

Das Überleben einer Zeichnung, eines Werkzeugsatzes oder eines Fachkundigen mit seinen Lehrlingen konnte einer entwurzelten Gemeinschaft die Mittel an die Hand geben, einen Neuanfang zu wagen. Eine neue Herrschaft, die darauf abzielte, diesen Wandel dauerhaft zu verankern, hatte daher allen Grund, Werkstätten zu beschlagnahmen, Gebäude umzufunktionieren und jene Orte zu zerschlagen, an denen dieses Wissen vermittelt wurde.

Ältere Schriften stellen eine Verbindung zwischen der Tartarei und Atlantis her – eine Vorstellung mit langer Geschichte –, wobei Scott-Elliot explizit die Äther-Energie ins Spiel bringt. Berichte über die Entfernung von Glocken und die Beschlagnahmung von Eigentum zeigen, wie Herrscher Praktiken unterbinden konnten, die Gemeinschaften dabei halfen, sich zu organisieren und eigenständig zu erhalten.

Da Arbeitsweisen zur Energiegewinnung oder zur medizinischen Versorgung bereits einen früheren Zusammenbruch überlebt hatten, hatten die „Parasiten“ ein klares Motiv, sämtliche Mittel zu deren Wiederentdeckung auszulöschen. Eine Bevölkerung, die sich daran erinnerte, wie sie ihre eigene Energieversorgung, ihre Verkehrsmittel und ihre Heilungsstätten wiederherstellen konnte, wäre in der Lage gewesen, die durch die Eroberung aufgezwungene Abhängigkeit schrittweise wieder aufzuheben…