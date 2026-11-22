„Herzschlag der Erde“ berichtet:

Der 21. November 2026 hat es in sich! Und ein Blick auf die aktuellen Messbilder lässt aufhorchen. 👀

🌋 PERU: Stärke 6,7! Die Erde bebt tief unter den Anden.

🌊 PANAMA: Stärke 6,1! Ein weiteres kräftiges Beben im Pazifikraum.

🔥 INDONESIEN: Stärke 6,8 laut aktueller Erdbeben-App! In der Region um Timor-Leste wird ein starkes Beben gemeldet.

DREI STARKE ERDBEBEN INNERHALB WENIGER STUNDEN! 😳

Und während die Erdkruste an verschiedenen Orten unseres Planeten gewaltige Kräfte freisetzt, zeigt auch das Schumann-Resonanz-Diagramm auffällige vertikale Signale und intensive Farbbereiche. ⚡🌈

Zufall? Ein Tag erhöhter geophysikalischer Aktivität? Oder einfach ein eindrucksvoller Blick auf die unglaubliche Dynamik unseres Planeten? 🌌

Wichtig: Ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Erdbeben und den Schumann-Signalen ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

💚 Eines steht fest: Unsere Erde ist alles andere als still. Sie ist lebendig, kraftvoll und ständig in Bewegung.