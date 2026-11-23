Ein Physiker, der einst bei der NASA tätig war, behauptet, dass die verstorbenen Angehörigen, denen man nach dem Tod typischerweise begegnet, „in Wirklichkeit gar nicht die eigenen verstorbenen Angehörigen“ sind.

Laut Thomas Campbell handelt es sich dabei um das umfassendere Bewusstseinssystem, das „in die Rolle der verstorbenen Angehörigen schlüpft, um einem dabei zu helfen, sich zu entspannen und loszulassen.“

Campbell, der angibt, im Bereich der Raketenabwehr und bei der NASA gearbeitet zu haben, erklärte im Podcast von Danny Jones: Wenn der Körper stirbt, gelangt man in eine andere Umgebung. Das System versetzt einen daraufhin in das, was er als „Übergangsrealität“ bezeichnet.

Verstorbene Angehörige könnten etwa sagen: „Komm doch mal hierher.“ Sie bleiben jedoch meist nicht lange. Anschließend wird man in eine Art Warteschlange geschickt. Campbell bezeichnet all dies als „Beschäftigungstherapie“, die einem Zeit zur Eingewöhnung verschaffen soll.

Er berichtet, dass er vor geraumer Zeit über einige Monate hinweg jedes Mal, wenn er einschlief, an diesem Ort landete. Dort wurde er – ähnlich wie ein „Begrüßer bei Walmart“ – mit Aufgaben betraut, damit er den Ablauf des Prozesses nachvollziehen konnte.

Das ist insofern von Bedeutung, als dieser Empfang laut Campbell darauf ausgelegt ist, ein angenehmes Gefühl zu vermitteln, während das vergangene Leben wie ein Traum verblasst.

Diese Darstellung beruht auf Campbells eigenen Schilderungen dessen, was er nach eigenen Angaben im Schlaf sowie bei der Beobachtung verstorbener Menschen wahrgenommen hat.

Wenn dich deine Familie auf der anderen Seite in Empfang nähme – würdest du dann wissen wollen, wer eigentlich in ihre Rollen geschlüpft ist?