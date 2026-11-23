Von Avi Loeb: Gestern twitterte ich hier die Überschrift: „Mysteriöses Weltraumobjekt rast auf die Erde zu – Wissenschaftler diskutieren“. Dieser Tweet über das Objekt mit der Bezeichnung 1998 KY26 wurde innerhalb eines Tages etwa eine Million Mal aufgerufen. Im Folgenden finden Sie weitere Details zum Kontext in Form des Transkripts des zweiten von zwei Folgeinterviews ( hier , hier und hier), die ich mit der Fox Corporation geführt habe . Die Fragen sind unten fett hervorgehoben.

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Ein seltsames Objekt bewegt sich durch das Sonnensystem und wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Wir begrüßen den Experten, Professor Avi Loeb von der Harvard University, der uns nun zu diesem Objekt berät. Schön, dass Sie wie immer dabei sind.

Ich möchte kurz darauf eingehen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Objekt?

Vielen Dank für die Einladung. Kometenexperten argumentieren, dass dieses Objekt mit der Bezeichnung 1998 KY26 ein dunkler Komet ist, da es anscheinend von einer nicht-gravitativen Kraft von der Sonne weggedrängt wird. Allerdings lassen sich keine Anzeichen für eine kometenhafte Ausgasung feststellen, die ihm diesen Schub verleihen würde – wie bei einem normalen Kometen, der durch den Raketeneffekt verursacht wird. Daher klassifizieren sie ihn als dunklen Kometen.

Was mir und meinen Kollegen Adam Hibberd und Adam Crawl aufgefallen ist: Dieses Objekt beschreibt eine ähnliche Flugbahn wie die der verschollenen sowjetischen Raumsonde Phobos 1 , die 1988 gestartet wurde. Jüngste Beobachtungen von 1998 KY26 zeigen, dass es sehr hell leuchtet und etwa die Hälfte des einfallenden Sonnenlichts reflektiert. Es hat einen Durchmesser von ungefähr 11 Metern, vergleichbar mit dem von Phobos 1. Wir berechneten, dass die Reflexion des Sonnenlichts von den Solarzellen von Phobos 1 diesem Objekt den nichtgravitativen Schub und die für 1998 KY26 beobachtete Lichtkurve verleihen kann . Und so passt alles zusammen.

Dennoch glauben Kometenexperten der etablierten Astronomiegemeinschaft weiterhin, dass es sich bei 1998 KY26 um einen Eisberg handelt, und wollen ihn untersuchen. Aus diesem Grund wird die japanische Raumfahrtagentur JAXA im Juli 2031 die Raumsonde Hayabusa 2 auf diesem Objekt landen lassen. Unsere alternative Vorhersage lautet, dass sie bei der Landung und der Untersuchung der Eigenschaften dieses vermeintlich mysteriösen Eisbergs, aus dem unsichtbares Gas austritt, stattdessen die Aufschrift „ Hergestellt in der UdSSR“ entdecken werden .

Das ist wirklich faszinierend. Ich stelle mir gerade vor, was alles nötig ist, um auf diesem Objekt im Weltraum zu landen und all die Details, die Sie gerade erwähnt haben, so genau zu identifizieren. Und wenn es schon 1998 entdeckt wurde, warum untersuchen wir es erst jetzt?

Der Komet KY26 aus dem Jahr 1998 wurde über die Jahre hinweg beobachtet, aber jetzt gibt es den Plan, ihn zu besuchen und mehr über ihn zu erfahren, da er als mysteriöser dunkler Komet eingestuft wird.

Der Grund für die Entstehung des Konzepts der dunklen Kometen liegt in der Entdeckung des 2017 entdeckten Objekts ʻOumuamua außerhalb unseres Sonnensystems. Auch ʻOumuamua zeigte eine nicht-gravitative Beschleunigung ohne jegliche Ausgasung von Gas oder Staub in seiner Umgebung. Daher argumentierten Kometenexperten, dass ʻOumuamua ein dunkler Komet sei, während ich die These vertrat, dass ihn möglicherweise Sonnenlicht beschleunigt. In diesem Fall könnte ʻOumuamua ein technologisches Objekt wie Phobos 1 sein , da ʻOumuamua im Gegensatz zu uns bekannten Gesteinen extrem dünn sein muss.

Für mich wäre es ein lehrreicher Moment, wenn wir 1998 KY26 besuchen und feststellen würden, dass es technologischen Ursprungs ist, nämlich das von den Sowjets gestartete Raumschiff Phobos 1 , denn das würde zeigen, dass ʻOumuamua vielleicht von einer außerirdischen Raumfahrtagentur von einem anderen Stern gestartet wurde.

Sie sagen also, dass die Energie der Sonne diese Objekte antreiben könnte.

Tatsächlich kann Sonnenlicht relativ dünne technologische Objekte antreiben, ähnlich wie ein Segelboot vom Wind angetrieben wird. Ähnlich wie die Luft von einem Segel reflektiert wird, erzeugt Sonnenlicht, das von einem ausreichend dünnen oder hohlen Objekt reflektiert wird, einen messbaren Schub. Im Fall von Phobos 1 waren die Solarpaneele groß und dünn genug, um diesen beobachteten Schub zu erzeugen.

Das ist faszinierend. Wirklich faszinierend. Und dann denke ich an etwas anderes, das ziemlich faszinierend ist. Sie wurden vom Weißen Haus auch zum Vorsitzenden des UAP Science Advisory Council ernannt , wobei UAP für Unidentifizierte Anomalien steht. Vor einigen Tagen haben Sie außerdem Pläne zur Entwicklung eines Systems speziell konstruierter Teleskope vorgestellt. Könnten Sie uns bitte etwas darüber erzählen?

Ja, tatsächlich war ich vor ein paar Tagen im Pentagon, um dieses neue Observatoriumskonzept zu besprechen. In den sieben Tranchen der vom Präsidenten veröffentlichten Dateien des Systems zur Entsiegelung und Meldung von UAP-Begegnungen (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters ) befinden sich Videos von unidentifizierten Objekten. Einige davon sehen aus wie Kugeln, also leuchtende Lichtbälle, die weder Drohnen noch anderen von Menschenhand hergestellten technischen Objekten ähneln.

Vor ein paar Monaten habe ich hier die Idee für ein neues Observatoriumskonzept vorgestellt, das ein Radarsystem zur Überwachung des Himmels nach diesen Kugeln beinhaltet. Sobald ein interessantes UAP entdeckt wird, wird ein großes Teleskop von etwa einem Meter Durchmesser in Richtung des UAPs ausgerichtet und nimmt ein hochauflösendes Bild davon auf. Ein Teleskop dieser Größe kann eine grüne Erbse aus mehreren Kilometern Entfernung auflösen. Es kann sogar Passagiere durch die Fenster eines Flugzeugs erkennen.

Ein solches hochauflösendes Bild wird uns viele neue Informationen über UAPs liefern. Zusätzlich planen wir den Einsatz eines Spektrographen, der ein Spektrum des UAPs aufnimmt und uns so Rückschlüsse auf seine Zusammensetzung ermöglicht. Nur wenige Monate, nachdem ich die Idee für diese Sternwarte entwickelt hatte, erhielt ich eine Spende in Höhe der benötigten 1,5 Millionen Dollar. Wir planen, den ersten Prototyp in Carl Sagans ehemaligem Wohnhaus in Ithaca, New York, aufzustellen, um Sagans Vermächtnis zu würdigen.

Mein Hauptziel ist es, das Pentagon und die Nachrichtendienste bei der Erfüllung ihrer nationalen Sicherheitsaufgaben zu unterstützen. Mithilfe der neuen Daten werden wir feststellen können, ob es sich um ein geheimes Projekt eines feindlichen Staates handelt, der die USA ausspioniert. Sollten die UAPs hingegen außerirdische Technologie repräsentieren, wäre ihre Entdeckung die größte der Menschheitsgeschichte.

Das ist das spannendste Gespräch, das ich seit Langem geführt habe. Okay, das weicht etwas vom Thema ab, aber ich bin sicher, Sie haben es mitbekommen. Vor Kurzem wurde in Alaska ein quallenartiges Flugobjekt gesichtet. Haben Sie das gesehen, und was denken Sie darüber?

Ja, tatsächlich gab es bereits Berichte über Quallen in den vom Pentagon veröffentlichten Videos. Diese Videos wurden übrigens in den letzten fünf Monaten rund drei Milliarden Mal aufgerufen, was auf ein enormes öffentliches Interesse an diesem Thema hindeutet. Mein Tweet von gestern zu KY26 aus dem Jahr 1998 erreichte innerhalb eines Tages eine Million Aufrufe! Offensichtlich gibt es ein riesiges Publikum für ungewöhnliche Weltraumobjekte, und die quallenartigen Objekte wurden auch im Nahen Osten und an anderen Orten beobachtet, wo das Militär den Himmel aus Gründen der nationalen Sicherheit überwacht. Hin und wieder sichten Militärangehörige etwas wirklich Ungewöhnliches, und die gemeldeten Objekte ähneln Quallen, Kugeln oder Dreiecken – und alle sehen seltsam aus. Ich sprach mit Mitarbeitern des Pentagons und fragte:

„Warum gehen Sie nicht davon aus, dass es sich hierbei um von Menschenhand geschaffene Technologien handelt?“, und sie antworteten: „Weil die Daten nicht mit unserem Wissen übereinstimmen.“ Sie verfügen nicht über genügend Daten, um mit Sicherheit sagen zu können, dass es sich um außerirdische und nicht um von Menschenhand geschaffene Technologie handelt. Die Interpretation ist daher noch offen. Wir benötigen bessere Daten, und genau diese möchte ich in Zusammenarbeit mit ihnen beschaffen.

Das ist ein wirklich faszinierendes Gesprächsthema. Die Tatsache, dass der Tweet und die Videos so viele Aufrufe erzielt haben, zeigt, wo das öffentliche Interesse liegt.

Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Schön, dass Sie wieder in der Sendung sind, Herr Avi Loeb, Professor für Naturwissenschaften an der Harvard University. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.

Vielen Dank für die Einladung. Sobald wir genauere Antworten haben, spreche ich gerne wieder mit Ihnen.

Mehr über echte und gefälschte Aliens lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.