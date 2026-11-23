Millionen von Einwohnern in 17 europäischen Ländern wurden am frühen Mittwochmorgen durch dringende automatische Warnmeldungen auf ihren Handys nach einem schweren Erdbeben aus dem Schlaf gerissen.

Bewohner in der Ukraine und in ganz Ost- und Südosteuropa erhielten am frühen Mittwochmorgen automatische Warnungen vor einem Erdbeben der vorläufigen Stärke 6,5.

Laut einer automatisierten seismischen Warnung, die über Google Play Services gegen 2:49 Uhr Ortszeit ausgegeben wurde, betrug die geschätzte Magnitude 6,5.

Die Erschütterungen in Rumänien waren so stark, dass sie in der Hauptstadt Bukarest zu spüren waren, während auf der anderen Seite der Grenze in der Ukraine Erschütterungen aus den Regionen Kiew, Odessa, Poltawa, Winnyzja, Kirowohrad, Mykolajiw, Tscherkassy und Dnipropetrowsk gemeldet wurden.

Einheimische in beiden Ländern teilten in den sozialen Medien mit, dass sie zunächst befürchteten, das plötzliche Grollen und die Notfallwarnungen signalisierten anfliegende Raketen – eine Reaktion, die durch den Zeitpunkt noch verstärkt wurde, da es nur einen Tag nach ukrainischen ballistischen Angriffen erfolgte, bei denen wichtige Brücken in Kiew beschädigt wurden, und einem größeren ukrainischen Angriff, bei dem ein Teil der Krimbrücke über die Straße von Kertsch einstürzte.

Laut der Website des United States Geological Survey ereignete sich das Erdbeben in der rumänischen seismischen Zone Vrancea in einer Tiefe von 130,8 Kilometern. Vorläufige seismologische Messungen ergaben eine Stärke des Bebens zwischen 5,3 und 5,6.

Die Vrancea-Zone liegt an der scharfen Biegung der Ostkarpaten und ist eine der aktivsten seismischen Regionen Europas, die für die Entstehung von Tiefenbeben bekannt ist.

Alle seismischen Messungen sind vorläufig und können noch überarbeitet werden.