Ein Erdbebenschwarm erschütterte am Donnerstagabend Zentralkalifornien, als sich nahe einer bedeutenden Verwerfung mehrere Beben ereigneten. Nach Angaben des United States Geological Survey (USGS) trat um 22:49 Uhr Ortszeit nahe dem Pinnacles-Nationalpark ein starkes Erdbeben der Magnitude 5,1 auf. Sein Ursprung lag etwa vier Meilen unter der Erdoberfläche.

Zuvor waren zwei kleinere Erdstöße mit Magnituden von 3,1 beziehungsweise 3,3 registriert worden. Beide ereigneten sich etwa sechs Meilen nordwestlich von Pinnacles. Auf das Beben der Magnitude 5,1 folgte wenige Minuten später eine Reihe kleinerer Erdstöße, darunter einer mit einer Magnitude von 3,4.

Die Bewohner der betroffenen Gebiete erhielten Notfallbenachrichtigungen mit der Aufforderung, bei anhaltenden Erdstößen „in die Hocke zu gehen, Schutz zu suchen und sich festzuhalten“. Es wurden weder Verletzte noch größere Schäden gemeldet.

Das Ausmaß der Zerstörung bei Erdbeben hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Entfernung zum Epizentrum, die Bodenbeschaffenheit und die Bauweise der Gebäude. Fachleuten zufolge treten Schäden normalerweise erst auf, wenn die Magnitude einen Wert von vier oder fünf überschreitet.

Kalifornien liegt am Pazifischen Feuerring, einem 25.000 Meilen langen Gürtel aus Vulkanen und Erdbebenzonen rund um den Pazifischen Ozean, auf den etwa 90 Prozent der weltweiten seismischen Aktivität entfallen. Der Pinnacles-Nationalpark befindet sich etwa 80 Meilen südöstlich von San José und ist für seine hoch aufragenden Felsplateaus bekannt.

Sie wurden durch vulkanische Aktivität in ferner Vergangenheit geformt, die auf seine Lage an der San-Andreas-Verwerfung zurückzuführen war.

Erdbebenschwärme sind nach Angaben des USGS Ansammlungen kleiner Beben, die sich ungefähr zur gleichen Zeit am gleichen Ort ereignen, ohne dass sich ein Hauptbeben eindeutig erkennen lässt. Sie können Vorboten eines wesentlich stärkeren Erdstoßes sein. Der USGS betont jedoch, dass dies keineswegs immer der Fall ist.