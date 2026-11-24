„Herzschlag der Erde“ berichtet:

NOVEMBER 2026 – DIE SCHUMANN-RESONANZ ZEIGT EIN SPEKTAKEL! 🔥

Was wir hier sehen, ist wirklich auffällig!

Gestern noch diese rätselhaften dunklen Bereiche auf der Aufzeichnung aus Tomsk …

UND JETZT DAS! 😱

⚡ Gewaltige weiße Lichtbänder ziehen sich durch das Spektrogramm.

🔥 Über Stunden erscheinen intensive Ausschläge.

🌍 Die sonst überwiegend blauen Aufzeichnungen verwandeln sich stellenweise in ein regelrechtes Meer aus Weiß, Grün und Gelb!

UND DAS AUSGERECHNET HEUTE! 🌕✨

Am 24. November erreicht der Mond seine volle Phase. Es ist sogar ein SUPERVOLLMOND!

Zwei außergewöhnlich wirkende Bilder treffen aufeinander. Doch hängen sie tatsächlich zusammen?

Wissenschaftlich ist ein Zusammenhang nicht belegt. Die hellen Bereiche können starke elektromagnetische Signale, aber auch

Störeinflüsse der Messung zeigen.

💫 Und trotzdem berührt mich dieser Anblick auf einer ganz anderen Ebene.

Vielleicht ist dieser Vollmond eine Einladung, einmal still zu werden. Nicht alles im Außen verstehen zu müssen. Sondern wieder zu spüren, was in unserem Inneren geschieht.