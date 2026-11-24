Eine bemerkenswerte Wildkameraaufnahme aus Estland zeigt ein Reh mit einer ungewöhnlichen, hornartigen Wucherung auf dem Kopf.

Das erstaunliche Video ( hier zu sehen ) wurde Berichten zufolge auf der Insel Saaremaa von einer Kamera der Naturschutzorganisation Lutreola Foundation aufgenommen.

Im Rahmen eines Projekts zur Erforschung der Nerzpopulation in der Region fing die Wildkamera etwas weitaus Erstaunlicheres ein, als sie das Reh beim Trinken an einem Fluss beobachtete.

Die Tierschutzorganisation teilte das Video in den sozialen Medien und verkündete scherzhaft: „Einhorn auf Saaremaa gefunden! Der Traum kleiner Mädchen ist endlich wahr geworden!“

Da die Wildkamera das merkwürdig aussehende Tier nur kurz eingefangen hatte und Experten es nicht untersuchen konnten, ist unklar, wie es zu diesem rätselhaften Anhängsel kam.

Da diese Hirsche normalerweise zwei kleine Geweihe tragen, wird vermutet, dass eine Wachstumsstörung dazu geführt hat, dass diese zu einem einzigen „Horn“ verschmolzen sind.

Video: