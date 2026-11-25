Bis zum ersten Advent sind sich laut Darstellung alle Wettermodelle einig: Es wird frostig, mit Nebel, Glätte und am Donnerstag Schnee im Südosten. Genau am ersten Advent kippt jedoch etwas – und in welche Richtung der Winter dann geht, ist nach Darstellung offen.

Anlage: Die Woche wird Tag für Tag durchgegangen, Stadt für Stadt, mit Blick auf die Modellläufe und auf die Wetterlage.

Bis zum Advent: Heute: Schnee im Süden, Frost überall. Am Mittwoch und Donnerstag folgt Schnee im Südosten. Als Ursache für die Kälte wird ein Hoch über Nordeuropa genannt: Es bringt die kalte Luft und sorgt für die winterliche Lage.

Freitag bis Advent: Am Freitag und Samstag stehen laut Darstellung Nebel und Dauerfrost im Vordergrund. Für den Advent selbst wird die Frage gestellt, ob Sibirien-Kälte kommt. In der Nacht zum Montag droht Glatteis, am ersten Advent Glatteis von Westen.

Die 51 Läufe gehen auseinander: Der entscheidende Punkt ist die wachsende Unsicherheit in den Modellen. In Berlin liegen die 51 Läufe des europäischen Modells am Donnerstag noch zwischen null und drei Grad – am 3. Dezember dagegen zwischen minus drei und plus 13 Grad. In Frankfurt steht es fast unentschieden: 17 Läufe Winter, 16 Läufe mild.

Winter gegen mild: Damit steht Deutschland laut Darstellung auf der Grenze zwischen Winter und mild. Das europäische und das amerikanische Modell werden verglichen, ebenso die Einschätzung des Wetterdienstes.

Die Darstellung erklärt, warum Deutschland genau auf dieser Grenze liegt und warum sich die Modelle für den Dezember so stark unterscheiden.

Fazit: Zum Schnee heißt es: Was sicher ist und was nicht, wird getrennt dargestellt. Sicher ist die winterliche Phase bis zum ersten Advent mit Frost, Nebel, Glätte und Schnee im Südosten.

Unsicher ist, ob danach die kalte oder die milde Variante gewinnt. Die Darstellung empfiehlt, die eigene Stadt auf der Karte zu suchen und die Entwicklung Tag für Tag zu verfolgen.

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