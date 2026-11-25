Sean Stone berichtet von einem Mann, der mit Faraday-Käfigen arbeitete und ihm von wiedererlangten Erinnerungen an eine Art „Zeitpolizei“ erzählte.

In diesen Erinnerungen schickten sie ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf ein Gebilde zu, das einem „Stargate“ (Sternentor) glich. Bei Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit reiste es in die Vergangenheit zurück.

Stone, der Sohn von Oliver Stone, erzählte Julian Dorey in Folge 504 seines Podcasts (veröffentlicht am 20. November 2026), der Mann habe den Vorgang mit dem Film Timecop verglichen. Die Aufgabe bestand demnach darin, zu verhindern, dass Menschen in die Vergangenheit reisen, um dort Veränderungen vorzunehmen.

Der Mann erinnerte sich an einen Tunnel, der eine solche Teleportation ermöglichte. Laut Stone war er im Bereich Wissenschaft und Technik mit „sehr ernsthaften Dingen“ befasst – er sei also keineswegs ein Spinner gewesen.

Stone war als Ermittler für die Sendung Conspiracy Theory with Jesse Ventura tätig. Im Zuge dessen besuchte er die Skinwalker Ranch und traf auf Personen wie Andrew Basiago, der davon berichtete, durch ein portalartiges Gebilde in New Jersey gegangen zu sein – um an einem anderen Ort, in New Mexico, wieder herauszukommen; ein solcher „Sprung“ also. „Ich sage nicht, dass das tatsächlich passiert ist“, betonte Stone.

Dies ist insofern von Bedeutung, als Stone behauptet, dass sich derartige Aktivitäten häufig im Umfeld von staatlichen Auftragnehmern abspielen – bei Firmen wie etwa Booz Allen.

Die Schilderung über die „Zeitpolizei“ stützt sich auf einen einzelnen Mann, den Stone nicht namentlich nannte. Stone merkte zudem an, dass dieser Mann seiner Einschätzung nach kein „Betroffener“ im eigentlichen Sinne gewesen sei.

Falls tatsächlich jemand die Vergangenheit überwacht – wie könnten wir das jemals erfahren?