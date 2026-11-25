Von Avi Loeb: In den letzten Tagen wurde eine Aussage von mir in den Nachrichten immer wieder aufgegriffen (zum Beispiel hier , hier , hier und hier ), unter anderem in einem Tweet mit über einer Million Aufrufen (hier) . NASA-Chef Jared Isaacman sagte in der Sendung „Fox & Friends“: „Ich habe keinerlei Hinweise darauf gesehen, dass es sich um etwas anderes als einen Asteroiden handelt.“ Ich argumentierte hingegen wenige Stunden später hier bei Fox News, dass es sich bei dem sogenannten „dunklen Kometen“ 1998KY98 höchstwahrscheinlich um die verschollene sowjetische Raumsonde Phobos 1 handelt.

Dieses Argument basierte auf der detaillierten quantitativen Analyse zweier gemeinsam mit Adam Hibberd und Adam Crawl verfasster Artikel, die hier und hier veröffentlicht wurden .

Diese Artikel wurden von Herausgebern und Gutachtern wissenschaftlicher Zeitschriften sowie von selbsternannten Experten und Influencern in den sozialen Medien eingehend geprüft. Angesichts der Kritik an den beiden Artikeln und der fehlenden Erwähnung unserer Arbeit in der nachfolgenden wissenschaftlichen Literatur schrieb ich an meine Mitautoren:

„Kometenexperten und Gutachter können vorerst gerne alternative Interpretationen aller vorhandenen Daten anbieten. Doch nach dem Rendezvous der japanischen Raumfahrtbehörde (JAXA) mit dem Kometen KY26 (1998) im Juli 2031 werden diese Dogmatiker die Wahrheit anerkennen müssen. Wie der Vatikan aus der Galileo-Affäre gelernt hat, lässt sich die Wahrheit nicht vermeiden, sondern nur hinauszögern.“

Natürlich war ich enttäuscht, als JAXA heute Morgen hier bekannt gab, dass sie „ihren Plan, den Asteroiden 1998 KY26 , das Endziel der Hayabusa-2-Sonde, zu erreichen, aufgegeben hat. Die Entscheidung wurde aufgrund von Triebwerksproblemen getroffen, die die geplante Lebensdauer deutlich überschritten haben, und die Sonde wird nun einen anderen Asteroiden ansteuern.“

Die japanische Raumfahrtbehörde JAXA berichtete dies am Montag, dem 16. November 2026, in einer Sitzung des Raumfahrtpolitischen Ausschusses des Kabinetts. Laut diesem Bericht fiel Mitte August das vierte Haupttriebwerk der Hayabusa 2 aus. Das Raumschiff schaltete in einen Modus, der die funktionsfähigen Teile der beiden defekten Triebwerke nutzte, was jedoch zu einem Schubverlust führte. Um den Asteroiden 1998 KY26 im Juli 2031 zu erreichen, ist ein Swing-by-Manöver in Erdnähe erforderlich. JAXA entschied sich jedoch, das Ziel zu ändern und stattdessen den Asteroiden 2015 BM510 zu passieren .

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass JAXA diese Entscheidung weniger als einen Tag nach meinen Medienauftritten über die Möglichkeit getroffen hat, dass es sich bei 1998 KY26 um Phobos 1 handeln könnte ?

Die Antwort lässt sich quantifizieren. Die Fehlfunktion der Triebwerke der Hayabusa 2 war seit über drei Monaten bekannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Entscheidung innerhalb eines Tages nach meinen öffentlichen Auftritten getroffen wird, liegt unter 1 %. Dies deutet stark auf einen Zusammenhang zwischen der Entscheidung der JAXA und meinen Medienauftritten hin. Die

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In meinen Interviews wurde ich oft von Reportern gefragt: „Welche Beweise gibt es für einen Zusammenhang zwischen dem sogenannten „dunklen Kometen“ 1998 KY26 und dem Raumschiff Phobos 1 ?“ Meine Antwort lautete wie folgt.

Erstens ähnelt die Umlaufbahn von 1998 KY26 sehr derjenigen der russischen Sonde Phobos 1 , die zwei Monate nach ihrem Start im Juli 1988 aufgrund eines fehlerhaften Befehls ausfiel. Die erste Veröffentlichung, an der ich mitgewirkt habe, zeigt dies durch den Vergleich der Flugbahnen von Phobos 1 und 1998 KY26 .

Zweitens zeigt 1998 KY26 eine nicht-gravitative Abstoßung von der Sonne weg, ohne dass dabei Gas oder Staub nachweisbar freigesetzt wird, wie es vom Raketeneffekt eines Kometen zu erwarten wäre.

Unsere zweite Arbeit erklärt diese Abstoßung als Folge der Reflexion von Sonnenlicht an den Solarzellen von Phobos 1. Bemerkenswerterweise fanden wir heraus, dass sowohl die anomale nicht-gravitative Beschleunigung als auch die Helligkeitsvariation von 1998 KY26 durch die Reflexion von Sonnenlicht an Phobos 1 und seinen Solarzellen erklärt werden können.

Jüngste Radar- und optische Beobachtungen von 1998 KY26 deuten auf eine ungewöhnlich hohe Rotationsgeschwindigkeit mit einer Periode von 5,35 Minuten hin, die deutlich höher ist als die eines natürlichen, durch Eis zusammengehaltenen Gesteinshaufens. Die Beobachtungen legen zudem einen Durchmesser in der Größenordnung von 10 Metern und eine glänzende Oberfläche nahe, die 52 % des einfallenden Sonnenlichts reflektiert – beides Ergebnisse, die mit den Erwartungen der Raumsonde Phobos 1 übereinstimmen .

Das Beharren der Kometenexperten auf der Hypothese, dass 1998 KY26 ein dunkler Komet sei, und ihre Weigerung, die konkurrierende Hypothese anzuerkennen, dass es sich um ein technologisches Objekt und nicht um einen Eisberg handle, unterstreicht, wie dogmatisch der wissenschaftliche Mainstream geworden ist.

Letzte Woche wurde in der renommierten Fachzeitschrift Icarus eine neue Studie veröffentlicht , die besagt , dass alle Bereiche auf der Oberfläche und im Inneren von 1998 KY26 für einen Kometen zu heiß sind. Die über die Umlaufbahn gemittelten Temperaturen liegen deutlich über dem Sublimationspunkt flüchtiger Stoffe im Vakuum.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Ausgasungsrate von Wasser auf 1998 KY26 zu hoch wäre, um eingeschlossenes Eis zu erhalten. Andererseits sind die Ergebnisse mit der Interpretation vereinbar, dass es sich bei 1998 KY26 um die verschollene sowjetische Raumsonde Phobos 1 handelt . Die Autoren dieser Studie ignorierten diese Möglichkeit jedoch und verzichteten darauf, die beiden von mir mitverfassten Arbeiten zu diesem Thema zu zitieren ( siehe hier und hier) .

Heute Morgen fragte mich Amanda Greenwood von Newsweek (in einem Interview, das hier vor der neuen Ankündigung von JAXA veröffentlicht wurde): „Erwarten Sie, dass die für JAXA geplante Hayabusa-2-Begegnung im Jahr 2031 eine endgültige Antwort liefern wird?“ Meine Antwort lautete wie folgt.

Kometenexperten halten 1998 KY26 für einen Eisberg und möchten ihn untersuchen. Daher plant die japanische Raumfahrtbehörde JAXA, die Raumsonde Hayabusa 2 im Juli 2031 auf diesem Objekt landen zu lassen.

Meine alternative Vorhersage lautet, dass sie, wenn sie darauf landen und die Eigenschaften dessen untersuchen, was sie für einen mysteriösen Eisberg halten, aus dem unsichtbares Gas austritt, stattdessen folgendes Etikett finden werden: „ „Hergestellt in der UdSSR“ Ich bin dabei.

Doch nun, infolge der neuen Entscheidung der JAXA, werden wir möglicherweise nie mit Sicherheit wissen, ob 1998 KY26 und Phobos 1 identisch sind. Dies mag einige Dogmatiker freuen, da sie nicht widerlegt werden können, doch es widerspricht dem Geist der wissenschaftlichen Methode.

Alternative Interpretationen sollten anhand experimenteller Daten überprüft werden. Besteht die Sorge, dass die vorherrschende Meinung falsch sein könnte, sollten wir fehlende Daten beschaffen, anstatt sie zu vermeiden.

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