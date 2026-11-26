Bilder und Videos, die Brasiliens berühmte Christus-Erlöser-Statue über einer dichten Wolkenschicht zeigen, sind in den sozialen Medien viral gegangen – und viele Betrachter fragen sich, ob die Aufnahmen echt sind.

Die Bilder und Videos zeigen die über 30 Meter hohe Statue auf dem Berg Corcovado in Rio de Janeiro, wie sie über dichten, weißen Wolken thront, die die Hänge unter ihr verhüllen.

Einige Luftaufnahmen zeigen das Monument inmitten eines regelrechten Wolkenmeeres, während andere Aufnahmen festhalten, wie es aus der Wolkendecke herausragt, wobei im Vordergrund Teile der Stadt zu sehen sind.

Die Aufnahmen stammen von dem brasilianischen audiovisuellen Spezialisten Marcio Amaro und dem Fotografen Andrés, der online unter dem Namen „andreslpaez“ bekannt ist.

Die Bilder und Videos dokumentieren ein Wetterphänomen, bei dem Wolken die unteren Hänge des Berges bedecken, während der Gipfel frei bleibt.

Das als orographische Hebung bekannte Phänomen tritt auf, wenn feuchte Luft vom Atlantischen Ozean auf den 710 Meter hohen Berg Corcovado trifft und dadurch zum Aufsteigen gezwungen wird.

Beim Aufsteigen kühlt die Luft ab und kondensiert, wodurch sich tiefliegende Wolken und Nebel bilden. Diese können Teile des Berges sowie die umliegende Stadt einhüllen, während der Gipfel frei bleibt.

Die 1931 fertiggestellte Christusstatue (Cristo Redentor) befindet sich im Nationalpark Tijuca und überblickt Rio de Janeiro sowie die Guanabara-Bucht. Die Statue zählt zu den neuen sieben Weltwundern.