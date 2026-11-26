David Icke, der seit 30 Jahren behauptet, dass reptiloide Wesen die menschliche Gesellschaft manipulieren, fasste die Frage nach Außerirdischen in einem Interview auf dem Kanal „Inspired“ – veröffentlicht am 11. Juni 2026 – in zwei kurzen Sätzen zusammen:

„Die Außerirdischen kommen nicht erst noch. Sie sind schon von Anfang an hier.“

Bei den Wesen, die er meint, handelt es sich seiner Aussage nach um eine „nicht-menschliche Kraft, die in einer anderen Realitätsdimension agiert“. Sie könne in verschiedenster Gestalt in Erscheinung treten: als Reptiloide, „Nordische“, „große Weiße“, „Graue“ oder andere Typen.

Ihr Wirken erfolgt laut Icke über ein „globales Netzwerk aus Geheimgesellschaften“, das im Verborgenen der menschlichen Gesellschaft existiert.

Aus diesem Grund bezeichnet er Spielbergs „Tag der Offenlegung“ (Disclosure Day) – mit seiner Darstellung, dass Außerirdische eigentlich wohlwollend seien und sich um uns kümmerten – als „äußerst irreführend“.

Dies ist deshalb von Bedeutung, weil man – folgt man Ickes Sichtweise – die Wesen, die seiner Meinung nach bereits hier sind, übersieht, wenn man darauf wartet, dass Außerirdische erst noch eintreffen.

Dies ist Ickes Weltbild, in seinen eigenen Worten wiedergegeben. Es stützt sich auf seine eigenen Behauptungen.

Werden sie erst noch eintreffen – oder sind sie schon die ganze Zeit hier?

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