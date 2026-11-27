Auf GOD TV behauptete ein Moderator, die Wissenschaftler am CERN würden „mit etwas kommunizieren – etwas mit einer Persönlichkeit, wie sie selbst sagen –, das aus einer anderen Dimension stammt.“ Sein Gast, ein Romanautor, der zum CERN recherchiert, antwortete: „Das ist korrekt.“ Dann benannte er deren Absicht: „dieses Tor zu öffnen.“

Bei dem Gast handelte es sich um Anthony Patch, über den 2015 berichtet wurde, dass er zwei Romane verfasst habe. Der Moderator war Paul McGuire; GOD TV veröffentlichte das Interview im November 2018.

Seine Romane, so erklärt er, enthielten eine Handlung, die „mit wissenschaftlichen Fakten unterfüttert“ sei, und alles, was er öffentlich präsentiere, „stammt direkt aus deren eigenen wissenschaftlichen Fachzeitschriften und Whitepapern.“

Seiner Darstellung zufolge überschneidet sich die Teilchenphysik mit den Bereichen DNA und Biologie. Die Agenda umfasse demnach „weltweit verteilte Labore, die als Vorstufen dienen und dem CERN zuarbeiten“ – ein Prozess, der den Menschen und den Planeten verändere und eine Bedrohung für die Schöpfung der Menschheit darstelle.

Der Moderator merkte daraufhin an, dass sie beide wohl davon ausgingen, es handele sich bei diesen Entitäten um gefallene Engel. Die Antwort lautete: „Genau.“

Dies ist von Bedeutung, da Patch die vom CERN verfolgten Pläne als eine Bedrohung für die Schöpfung der Menschheit bezeichnet.

Die Behauptung einer Kontaktaufnahme stützt sich auf die Interpretation der Aussagen des CERN durch die beiden Männer; ein konkreter Wissenschaftler oder ein spezifisches Dokument des CERN wurden in diesem Zusammenhang jedoch nicht genannt.

Die beiden Gesprächspartner werden im Beitrag selbst nicht namentlich erwähnt – die Zuordnung ergibt sich daraus, dass sich einer von ihnen als Romanautor bezeichnet, und die Namen stammen aus einer erneuten Veröffentlichung des GOD-TV-Beitrags im Jahr 2019.

Handelt es sich um einen Kontakt mittels eines Teilchenbeschleunigers – oder wird hier die fiktive Handlung eines Romans für bare Münze genommen?