Auf dem Spektrogramm der Schumann-Resonanzen an der Messstation Tomsk in Sibirien zeigt sich etwas höchst Seltsames.

Gestern Nachmittag erschien eine Reihe ungewöhnlich gerader, paralleler Frequenzlinien auf dem Spektrogramm.

Sie bildeten ein markantes, leiterartiges Muster, das über Stunden hinweg bestehen blieb, bevor es im Laufe der Nacht an Intensität verlor.

Heute, nahezu zur exakt gleichen Zeit, ist das Muster zurückgekehrt. Diesmal wirkt es jedoch deutlich intensiver und komplexer: Es sind zahlreiche, eng beieinander liegende horizontale Linien zu sehen, die von hellen vertikalen Ausschlägen durchschnitten werden.

Gerade die Wiederholung macht den Vorgang so faszinierend: zwei aufeinanderfolgende Tage, ein ähnlicher Beginn und mehrere scheinbar identische Frequenzbänder.

Was erzeugt dieses Signal? Warum scheint es einem wiederkehrenden Zeitplan zu folgen? Und wird sich das Muster morgen, am dritten Tag in Folge, erneut zeigen?

Wir werden die Messdaten genau im Auge behalten.