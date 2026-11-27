Monsignore José Martín Lara Becerril sitzt auf einem Stuhl unter dem Altar der Kirche María Madre de Dios in El Tintero, Querétaro, und wartet.

Draußen läuten in der Ferne Glocken. Drinnen erwartet er die Ankunft dessen, was er den Bösen nennt.

Der mexikanische Priester und Exorzist sagte der Zeitung Plaza de Armas am 2. November 2026, am Vorabend des Tags der Toten:

„Ich habe ihn nicht nur gesehen; ich habe mit ihm gesprochen, ich habe mich mit ihm auseinandergesetzt.“ Er sagte, die Dämonen, denen er am häufigsten begegnet, seien Satan und der Tod. Letzteren beschreibt er als denjenigen, der in Menschen den Wunsch sät, sich selbst oder anderen das Leben zu nehmen.

Außerdem erzählte er El Queretano, dass er sogar Kinder behandelt habe, deren Mütter sie schon vor ihrer Geburt dem Teufel geweiht hatten.

Dennoch warnt er, dass es sich bei den meisten Fällen, die zu ihm kommen, nicht um Besessenheit handelt.

All dies ist der persönliche Bericht des Priesters, der am 10. November 2026 von Religión en Libertad veröffentlicht wurde.