Unter 5 bis 6 Meter Erde in Nevada, hinter 1 Meter dicken Stahlbetonwänden, einer Stahltresortür und einem stark bewachten Zugangstunnel, entwarf ein Auftragnehmer des Pentagons Pläne zum Bau einer 5.000 Quadratfuß großen unterirdischen Festung.

Der Bunker war so konzipiert, dass er das gelagerte „exotische Material oder Gewebe“ enthielt, das als erworbenes Material beschrieben wurde – darunter geborgene Hardware und biologische Proben im Zusammenhang mit unidentifizierten anomalen Phänomenen (UAP) , dem Oberbegriff des Pentagons für UFOs und andere unerklärliche Sichtungen in der Luft, im Weltraum oder auf See.

Der Entwurf stammte nicht aus der Science-Fiction. Er ist detailliert in einem 538-seitigen, vom US-Kriegsministerium freigegebenen Bericht eines Auftragnehmers beschrieben, der Teil der jüngsten Veröffentlichung von UAP-Akten der Trump-Regierung war und aufdeckt, wie nah ein privates Unternehmen dem Bau eines sicheren Archivs im Rahmen eines 22 Millionen Dollar schweren Pentagon-Programms gekommen war.

Die Pläne für den Tresorraum verdeutlichen die Ambitionen hinter dem Advanced Aerospace Weapon System Applications Program – in der Korrespondenz des Pentagons auch als Advanced Aerospace Threat Identification Program bezeichnet.

Das Projekt, das 2008 mit einer vom Kongress bereitgestellten Summe von 10 Millionen Dollar unter der Führung des damaligen Mehrheitsführers im Senat, Harry Reid (D-Nev.), und des verstorbenen Senators Daniel Inouye (D-Hawaii), ins Leben gerufen wurde, wurde als Studie über ausländische Bedrohungen im Luft- und Raumfahrtsektor für die nächsten 40 Jahre angekündigt.

Laut internen Briefing-Notizen der Defense Intelligence Agency (DIA) vom Mai 2009 suchte Reid nach radikalen technologischen „Sprüngen“ in 12 Bereichen – von futuristischen Antrieben und Tarnkappentechnik bis hin zu gerichteten Energiewaffen, Raum-Zeit-Reisen und den Auswirkungen fortschrittlicher Fluggeräte auf Piloten.

Hinter verschlossenen Türen bereitete sich der Auftragnehmer Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) jedoch darauf vor, physisches Material zu beschaffen und zu lagern.

Als die DIA im August 2008 Angebote einholte, bewarb sich nur ein Unternehmen: BAASS mit Sitz in North Las Vegas, gegründet von Robert Bigelow, einem langjährigen Unterstützer von Reid. Die DIA vergab den Auftrag im Folgemonat.

Innerhalb weniger Wochen bezog BAASS ein unscheinbares Gebäude an der South Polaris Avenue in Las Vegas und begann, es in einen befestigten Komplex umzubauen – sie installierten schallisolierte Büros, elektronische Türschlösser, getönte Fenster, Überwachungskameras und einen 2,4 Meter hohen Außenzaun, während sie alle Firmennamen und Logos von der Fassade entfernten.

Das Kriegsministerium veröffentlicht die achte Tranche von Aufzeichnungen, darunter Radaranalysen eines Objekts, das sich mit etwa Mach 2,5 bewegt.

Bis Mai 2009, als die Belegschaft des Unternehmens auf 47 Vollzeitbeschäftigte angewachsen war – darunter Wissenschaftler, Ingenieure und ehemalige Ermittler des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden –, begann BAASS mit der Suche nach fünf weiteren Bürogebäuden im Las Vegas Valley, um dort ein 5.000 Quadratfuß großes Labor, ein Lager für physische Beweismittel und einen sicheren Konferenzraum unterzubringen.

Zur gleichen Zeit entwarf der Geschäftsführer des Unternehmens Baupläne für den unterirdischen Bunker auf dem Gelände von Bigelow Aerospace in North Las Vegas, einem Gelände, das durch Stacheldraht, Überwachungskameras und rund um die Uhr bewaffnete Wachen mit militärischer Erfahrung geschützt ist.

„Die Notwendigkeit eines hochsicheren unterirdischen Tresors, der von BAASS betrieben wird, wurde im Einklang mit der Priorität von BAASS deutlich, geborgene Hardware und biologische Proben aus der Unternehmenswelt und/oder von Privatpersonen und Gruppen an anderen Orten, einschließlich Brasilien, zu verfolgen und zu erwerben“, heißt es in dem Zehnmonatsbericht vom Juli 2009.

Die Pläne sahen mehrere Sicherheitstüren entlang eines betonierten Zugangstunnels vor, der in das unterirdische Bauwerk führt, wobei alle hervorstehenden Oberflächenkomponenten „umfangreich getarnt“ werden sollten, heißt es in der Akte weiter.

Um das Programm vor einer breiteren Überprüfung zu schützen, drängte Reid das Pentagon dazu, das Vorhaben hinter einer der höchsten Geheimhaltungsstufen des Militärs zu platzieren.

Am 24. Juni 2009 schrieb Reid direkt an den stellvertretenden Verteidigungsminister William Lynn III und warnte, dass die Ermittler „mehrere hochsensible, unkonventionelle Erkenntnisse im Bereich der Luft- und Raumfahrt“ aufgedeckt hätten, die „außergewöhnlichen Schutz“ erforderten.

Reid argumentierte, dass Standard-Klassifizierungsprotokolle nicht ausreichten, und warnte davor, dass ausländische Geheimdienste die Methoden des Programms ins Visier nehmen würden und dass eine öffentliche Bekanntgabe private Industriepartner abschrecken könnte.

Er drängte Lynn dazu, Teile der Bemühungen in ein eingeschränktes Sonderzugangsprogramm einzubetten , das einer strengen „Vorurteilsfreien Zugangsliste“ unterliegt – einer streng kontrollierten Liste, die das Wissen über die Existenz des Programms auf eine Handvoll vorab genehmigter Beamter beschränkt.

In einem Anhang zu seinem Schreiben schlug Reid eine Zugangsliste mit 14 Personen vor, die ihn selbst, Inouye, Lynn, den Senatsmitarbeiter Robert T. Herbert, sieben Regierungs- und Militärangehörige sowie drei BAASS-Auftragnehmer umfasste.

Als die Beamten der DIA jedoch die tatsächliche Arbeit des Programms auswerteten, kamen sie zu einem ganz anderen Schluss.

Im ersten Jahr bezahlte BAASS externe Wissenschaftler für das Verfassen von 26 Forschungsarbeiten zu Science-Fiction-artigen Konzepten – darunter Warp-Antriebe, Wurmlöcher, Antigravitation, Tarnkappentechnik und gedankengesteuerte Maschinen, wie aus den Vertragsunterlagen hervorgeht.

Während ein Büro der DIA die Arbeiten zunächst als solide wissenschaftliche Studien lobte – und darauf hinwies, dass mehrere positive Peer-Reviews erhalten hatten, unter anderem von Forschern der Sandia National Laboratories –, weigerte sich die Führung der Behörde, das Programm unter streng geheime Klassifizierungsregeln zu stellen.

In einem Memo vom 13. November 2009 wies die stellvertretende DIA-Direktorin Letitia A. Long Reids Antrag auf Geheimhaltung formell zurück.

„Alle im Geschäftsjahr 2009 (dem ersten Jahr des Programms) an das [Defense Warning Office] übermittelten Programmdokumente waren nicht als geheim eingestuft, da der Auftragnehmer keine sichere Einrichtung eingerichtet hatte und die Programmmitarbeiter auf Sicherheitsüberprüfungen hin überprüft wurden“, schrieb Long.

Long merkte an, dass Bundesvorschriften es der DIA untersagen, grundlegende wissenschaftliche Forschung als geheim einzustufen, es sei denn, sie steht in einem eindeutigen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit. Er fügte hinzu, dass der Behörde „kein Bericht bekannt sei, der Informationen enthalte, die so sensibel und angreifbar seien, dass ein besonderer Schutz erforderlich wäre“.

Später im selben Monat trafen sich DIA-Direktor Generalleutnant Ronald L. Burgess Jr. und Lynn persönlich mit Reid und teilten ihm mit, dass die Berichte des Auftragnehmers für die DIA von „begrenztem Wert“ seien. Burgess empfahl, das Projekt ganz aus der Geheimdienstorganisation herauszunehmen, schrieb er später in einem Memo vom Dezember 2010.

Obwohl der Kongress im Haushaltsjahr 2010 weitere 12 Millionen Dollar für das Projekt bereitstellte – wodurch sich die Gesamtfinanzierung auf 22 Millionen Dollar erhöhte und 12 zusätzliche technische Berichte entstanden –, setzte die DIA den Vertrag nach dem zweiten Jahr nicht fort.

Neben den schriftlichen Unterlagen enthielt die achte UAP-Veröffentlichung des Pentagons im Rahmen des Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) auch drei neu freigegebene Infrarot- und elektrooptische Sensorvideos, die vom US Central Command an das All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) übermittelt wurden.

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Mehr über die Bunker und geheimen Anlagen lesen Sie in den Büchern „DUMBs„, „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„.