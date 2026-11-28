Das Kreuzzeichen ist nicht nur ein Segen.

Das Kreuzzeichen ist ein energetisches Siegel.

Stirn, Brust, linke Schulter, rechte Schulter. Vier Punkte – eine exakte Geometrie?

Was hat man dir im Katechismus beigebracht? Dass es ein Glaubensgeste sei, ein göttlicher Schutz – doch die Kirche hat nie erklärt, warum es gerade diese vier Punkte sind, und nie die Abfolge erläutert.

Die vier Punkte entsprechen den vier energetischen Portalen des Körpers. In der kabbalistischen Tradition werden sie als Krone, Zentrum, Kraft und Barmherzigkeit bezeichnet. Indem du jeden Punkt in der richtigen Reihenfolge berührst, schließt du diese Portale und versiegelst deine Aura gegen Eindringlinge.

Es ist heilige Geometrie. Die Gnostiker wussten darum, ebenso die Tempelritter. Die Kirche hat das Ritual übernommen und in eine mechanische Geste verwandelt, die von Milliarden Menschen wiederholt wird – ohne dass sie verstehen, was sie da eigentlich tun.

Sie haben die Anleitung entfernt und nur die leere Geste zurückgelassen. Es handelt sich um ein uraltes Schutzsiegel, doch du hältst es für bloße Frömmigkeit.

Die Kirche hat die Bedeutung für sich behalten; doch dies ist nur eines der Rituale, die sie entschlüsselt haben. Es gibt noch weitere Schutzrituale, von denen niemand spricht.

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