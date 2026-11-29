Wer am Dienstagmorgen (24. November) aus dem Fenster schaute, dürfte überrascht gewesen sein: In Teilen Deutschlands wurde es weiß! Im Rhein-Main-Gebiet, in Hessen und auch in Worms fielen Schneeflocken.

Der Wetterdienst Q.met bestätigte für die Region Rhein-Main sogar ein besonderes Wetterphänomen: Industrieschnee. Dabei handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Schneefall aus einer heranziehenden Wetterfront.

Vielmehr können Industrieanlagen das lokale Wetter beeinflussen. Gerade bei der aktuellen Wetterlage mit eisigen Nächten, Frost und einer stabilen Hochdruckzone sind die Voraussetzungen dafür besonders günstig. Auch im Ruhrgebiet ist Industrieschnee ein bekanntes Phänomen.

Die Zutaten für diesen ungewöhnlichen Schnee sind eine Kombination aus Frost, hoher Luftfeuchtigkeit und Industrieemissionen. Bei einer sogenannten Inversionswetterlage liegt kalte Luft am Boden, darüber befindet sich wärmere Luft. Der vertikale Luftaustausch wird dadurch stark eingeschränkt.

Wasserdampf und winzige Schwebeteilchen aus Industrieanlagen gelangen in diese bodennahe Luftschicht. An den sogenannten Aerosolen können sich Wassertröpfchen bilden und zu Eiskristallen wachsen. Daraus entstehen schließlich Schneeflocken, die lokal niedergehen.

Das Ganze kann sich auf wenige hundert Meter bis mehrere Kilometer beschränken. Und es muss keineswegs bei ein paar weißen Flocken bleiben: Bei länger anhaltenden Bedingungen sind sogar Schneehöhen von mehreren Zentimetern möglich. In Ausnahmefällen wurden bereits bis zu zehn Zentimeter Industrieschnee beobachtet!

Der Begriff Giftschnee klingt dramatisch, doch eine unmittelbare Gesundheitsgefahr lässt sich daraus nicht ableiten. Industrieschnee ist nicht automatisch giftig! Allerdings können Industrieemissionen neben Wasserdampf auch Feinstaub und andere Luftschadstoffe enthalten.

Solche Partikel können bei der Entstehung des Schnees eine Rolle spielen und teilweise in den Niederschlag gelangen. Wie stark eine mögliche Belastung tatsächlich ist, lässt sich aber nur durch eine chemische Untersuchung feststellen. Eine pauschale Entwarnung für jede einzelne Industrieanlage wäre deshalb ebenso falsch wie die Behauptung, es handle sich um gefährlichen Giftschnee.

Mein Rat: Den Schnee nicht essen und unnötigen Kontakt mit auffällig verfärbten Ablagerungen vermeiden.

Dane Wigington, von GeoengineeringWatch.org schreibt: