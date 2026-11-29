Ein X-Account behauptet, die Superreichen würden in Bergen „Archen“ für ein Ereignis errichten, das sie schlicht „das Ereignis“ (The Event) nennen.

Das entscheidende Indiz sei, so die Argumentation, die Höhenlage. Ein Atomschutzbunker erfordert zwar Felsgestein, doch eine bestimmte Gefahr macht eine Lage in großer Höhe erforderlich: Die Theorie besagt, dass am Ende eines Erdzyklus „die Ozeane ihre Becken verlassen“ – also eine weltweite Flutkatastrophe eintritt.

Der Ursprung dieser Erzählung liegt bei dem Autor Douglas Rushkoff. Er berichtete 2018, dass er zu einem Vortrag in ein luxuriöses Privatresort eingeladen worden sei – und sich dort plötzlich in der Gesellschaft von fünf extrem wohlhabenden Männern aus der Hedgefonds-Branche wiederfand.

Einer von ihnen fragte, welche Region von der drohenden Klimakrise wohl am wenigsten betroffen sein würde: Neuseeland oder Alaska? Ein anderer wollte wissen, wie er nach dem „Ereignis“ die Kontrolle über sein Sicherheitspersonal aufrechterhalten könne.

Der Tech-Milliardär Peter Thiel erhielt 2011 – nach nur zwölftägigem Aufenthalt – die neuseeländische Staatsbürgerschaft und erwarb ein rund 193 Hektar großes Grundstück am Lake Wanaka. Da die örtlichen Behörden den Bau seiner dort geplanten Lodge ablehnten, scheint er diesen Plan jedoch wieder verworfen zu haben.

Das ist insofern bemerkenswert, als die Hedgefonds-Manager, denen Rushkoff begegnete, bereits damals über das Leben nach dem „Ereignis“ nachdachten.

Die Theorie einer Sintflut stammt dabei vom besagten X-Account selbst; in Rushkoffs ursprünglichem Text werden hingegen der Zusammenbruch der Umwelt, soziale Unruhen und nukleare Explosionen als Szenarien genannt – von einer Flut ist dort keine Rede.

Was halten Sie davon: Sind das Bunker, Archen – oder einfach nur die Nervosität reicher Männer?

Mehr über die Bunker und geheimen Anlagen lesen Sie in den Büchern „DUMBs„, „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„.