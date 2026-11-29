Elon Musk behauptet, ein Gerät von Neuralink – seinem Unternehmen für Gehirn-Schnittstellen – könnte eines Tages eine „ungefähre Momentaufnahme des menschlichen Geistes“ erstellen und diese in den Körper eines Tesla-Optimus-Roboters übertragen. Sein Zeitrahmen: „Wahrscheinlich in weniger als 20 Jahren.“

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Diese Äußerung fiel während der Fragerunde auf der jährlichen Hauptversammlung von Tesla im Jahr 2025, als Musk auf die Frage eines Teilnehmers antwortete, was der Optimus-Roboter in Zukunft leisten könnte.

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Musk stellte klar, dass dies nicht unmittelbar bevorstehe. „Es passiert nicht sofort“, sagte er.

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Laut Musk dürfte eine solche „Momentaufnahme“ zwar keine exakte Eins-zu-eins-Kopie darstellen, aber dem Original „ziemlich nahekommen“.

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Wie das Magazin eWeek berichtet, das über die Versammlung schrieb, hat Musk diese Idee bereits früher geäußert. Zudem habe sich der Optimus-Roboter inzwischen von einem ungelenken Laborprototyp zu einer deutlich flüssiger agierenden und leistungsfähigeren Maschine weiterentwickelt.

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Besonders bemerkenswert ist dies, da die von ihm ins Spiel gebrachte Gehirn-Schnittstellen-Technologie von seinem eigenen Unternehmen, Neuralink, stammt.

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Es handelt sich hierbei um eine persönliche Prognose von Musk, wobei er selbst betonte, dass eine solche Umsetzung nicht unmittelbar bevorstehe.

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Wenn eine ungefähre Momentaufnahme deines Geistes einen Roboterkörper steuern würde – wärst das dann noch du?