Elon Musk behauptet, ein Gerät von Neuralink – seinem Unternehmen für Gehirn-Schnittstellen – könnte eines Tages eine „ungefähre Momentaufnahme des menschlichen Geistes“ erstellen und diese in den Körper eines Tesla-Optimus-Roboters übertragen. Sein Zeitrahmen: „Wahrscheinlich in weniger als 20 Jahren.“
Diese Äußerung fiel während der Fragerunde auf der jährlichen Hauptversammlung von Tesla im Jahr 2025, als Musk auf die Frage eines Teilnehmers antwortete, was der Optimus-Roboter in Zukunft leisten könnte.
Musk stellte klar, dass dies nicht unmittelbar bevorstehe. „Es passiert nicht sofort“, sagte er.
Laut Musk dürfte eine solche „Momentaufnahme“ zwar keine exakte Eins-zu-eins-Kopie darstellen, aber dem Original „ziemlich nahekommen“.
Wie das Magazin eWeek berichtet, das über die Versammlung schrieb, hat Musk diese Idee bereits früher geäußert. Zudem habe sich der Optimus-Roboter inzwischen von einem ungelenken Laborprototyp zu einer deutlich flüssiger agierenden und leistungsfähigeren Maschine weiterentwickelt.
Besonders bemerkenswert ist dies, da die von ihm ins Spiel gebrachte Gehirn-Schnittstellen-Technologie von seinem eigenen Unternehmen, Neuralink, stammt.
Es handelt sich hierbei um eine persönliche Prognose von Musk, wobei er selbst betonte, dass eine solche Umsetzung nicht unmittelbar bevorstehe.
Wenn eine ungefähre Momentaufnahme deines Geistes einen Roboterkörper steuern würde – wärst das dann noch du?
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